去吃到飽餐廳不准鄰桌有人 客憂傳染：間隔那麼近很危險

防疫已成為生活中的一部分，但若對店內用餐仍感到不安，不如外帶回家吧！有民眾去吃到飽餐廳，遇到一桌客人以「兩側有人太危險」為由，強制店家清空鄰桌，這樣不合理的要求也讓網友們搖頭，直呼「奧客無極限」。

一名網友日前去百貨公司裡的吃到飽餐廳用餐，目睹了讓他傻眼的奧客行徑。他表示有一桌客人入座後，要求左右兩桌要保持淨空，不能坐其他客人，因為「座位間隔很近，有其他人在很危險」。店員並未拒絕此要求，真的請鄰桌換位子，因此導致正在用餐的顧客很不高興。

「兩側不要有人拿錢出來包桌好嗎？」發文者認為餐廳座位原本就是這樣，來用餐就該接受，要求清空鄰桌不但是為難店家，還惹怒其他顧客，因此在臉書社團「爆怨公社」發文痛批。

其他網友也一面倒指責該桌客人太自私，根本是奧客，「怕傳染危險，就在家好好待著，出來吃飯還怕這個」、「同樣付錢內用憑什麼要別人配合你們的任性」、「之前去吃火鍋時也有遇到這種人，超傻眼的，怕就待在家呀」、「都脫口罩內用吃飯了，還怕！什麼邏輯？你們最乾淨沒病毒？」還有人諷刺道，「可以啊！付三桌的錢，兩邊桌子幫你淨空」、「太危險了啦，把整間店包了啊」。

但也有網友認為餐廳的處理方式不夠周全，不應該對顧客的要求照單全收，「奧客是店家自己慣出來的」、「店家的做法真的是太傻了，為了三個客戶，得罪了其他所有客戶，值得嗎？」。