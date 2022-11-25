快訊

中重症191例 40多歲女居家照護5天惡化肺炎、腸胃穿孔亡

直播／今本土新增14138例、病歿56例 境外移入57例

去吃到飽餐廳不准鄰桌有人 客憂傳染：間隔那麼近很危險

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情趨緩，許多防疫限制已放寬，但仍有人對內用有疑慮。 圖／Ingimage
疫情趨緩，許多防疫限制已放寬，但仍有人對內用有疑慮。 圖／Ingimage

防疫已成為生活中的一部分，但若對店內用餐仍感到不安，不如外帶回家吧！有民眾去吃到飽餐廳，遇到一桌客人以「兩側有人太危險」為由，強制店家清空鄰桌，這樣不合理的要求也讓網友們搖頭，直呼「奧客無極限」。

一名網友日前去百貨公司裡的吃到飽餐廳用餐，目睹了讓他傻眼的奧客行徑。他表示有一桌客人入座後，要求左右兩桌要保持淨空，不能坐其他客人，因為「座位間隔很近，有其他人在很危險」。店員並未拒絕此要求，真的請鄰桌換位子，因此導致正在用餐的顧客很不高興。

「兩側不要有人拿錢出來包桌好嗎？」發文者認為餐廳座位原本就是這樣，來用餐就該接受，要求清空鄰桌不但是為難店家，還惹怒其他顧客，因此在臉書社團「爆怨公社發文痛批

其他網友也一面倒指責該桌客人太自私，根本是奧客，「怕傳染危險，就在家好好待著，出來吃飯還怕這個」、「同樣付錢內用憑什麼要別人配合你們的任性」、「之前去吃火鍋時也有遇到這種人，超傻眼的，怕就待在家呀」、「都脫口罩內用吃飯了，還怕！什麼邏輯？你們最乾淨沒病毒？」還有人諷刺道，「可以啊！付三桌的錢，兩邊桌子幫你淨空」、「太危險了啦，把整間店包了啊」。

但也有網友認為餐廳的處理方式不夠周全，不應該對顧客的要求照單全收，「奧客是店家自己慣出來的」、「店家的做法真的是太傻了，為了三個客戶，得罪了其他所有客戶，值得嗎？」。

餐廳 吃到飽 奧客 爆怨公社

延伸閱讀

奧客沒消費就停車 半夜3點還要店家開門幫移車

任天堂拋「奧客條款」禁為7種人服務 網友喊讚：推廣全世界好嗎

不滿自助吧餐廳因「1杯咖啡」多收費 她留1星負評反挨轟奧客

壞榜樣！鄰桌客人忘拿走手機 母指示4歲女兒1舉動協助竊取

相關新聞

去吃到飽餐廳不准鄰桌有人 客憂傳染：間隔那麼近很危險

防疫已成為生活中的一部分，但若對店內用餐仍感到不安，不如外帶回家吧！有民眾去吃到飽餐廳，遇到一桌客人以「兩側有人太危險」為由，強制店家清空鄰桌，這樣不合理的要求也讓網友們搖頭，直呼「奧客無極限」。

瘋世足最期待「這兩國」大戰 網曝：比強國對抗更精彩

四年一度的世足賽開打，全世界球迷都相當關注賽事變化，自開賽以來貧爆冷門，先是球王梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷意外輸給沙烏地阿拉伯，足球強隊德國也被日本成功逆轉勝。不過有網友認為，「日韓大戰的期待度已經大於其他場次」。

奧客沒消費就停車 半夜3點還要店家開門幫移車

服務業會遇到各式各樣的客人，有時難免出現不講理的「奧客」，有店家抱怨，一名男子不只沒有在店內消費就任意佔用停車位，甚至在凌晨3點致電要求開門移車，還嗆店家「有種別開門，別見面縮得像烏龜！」店家氣不過痛罵「當做餐廳的停車場是您自己家的嗎？」

候選人競選小物送「搶救毛巾捲」 他傻眼了：以為參加告別式

九合一大選投票日於明（26）日舉行，各縣市候選人抓緊時間爭取支持，同時選民也會收到不少有趣的選競小物。一名網友在臉書上發文，分享自己收到候選人贈送的「搶救毛巾捲」，而貼文曝光後也掀起討論。

新北地方粉專問「什麼最難買」留言大歪樓 網笑稱：市長來看一下

什麼東西是你們地區最難買到的？新北某個地方粉絲專頁發文詢問，沒想到在地居民卻歪樓開起抱怨大會，表示難買的其實是「沒有改裝排氣管的夜晚」、「安全帽」、「好走的騎樓」。看到在地居民頻頻抱怨，也有網友在留言區表示「這篇是要給市長看的嗎」。

離譜行徑全都錄！車停家門前卻遭惡鄰亂扔垃圾 還留「狗糞」字條

近日一位民眾抱怨，他將車子停在租屋處門前，並未違規也沒有擋到任何出入口，卻引起對街鄰居不滿，每天朝他車上丟垃圾，還留字條嗆「要吃狗糞嗎？」鄰居行徑被監視器拍得一清二楚，受害民眾選擇直接報警處理，不少網友聞言也直呼離譜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。