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瘋世足最期待「這兩國」大戰 網曝：比強國對抗更精彩

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊在分組賽首戰逆轉德國，球迷們興奮歡呼。美聯社
日本隊在分組賽首戰逆轉德國，球迷們興奮歡呼。美聯社

四年一度的世足賽開打，全世界球迷都相當關注賽事變化，自開賽以來貧爆冷門，先是球王梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷意外輸給沙烏地阿拉伯，足球強隊德國也被日本成功逆轉勝。不過有網友認為，「日韓大戰的期待度已經大於其他場次」。

一名網友在PTT以「日韓大戰的期待度已經大於其他場次」為題發文，他表示，「以前不可能發生的，亞洲國家能夠贏過歐美等國家，這次日本贏德國，南韓跟烏拉圭打成平手，偶爾還會出現打贏烏拉圭的可能性」。

該網友表示，「這樣看起來傳統的強國對抗，包括葡萄牙、阿根廷等等強國的比賽，精采度還沒有日本跟南韓踢對吧？」

其他網友則留言「洗洗睡吧，亞洲仔內戰，就沒有那麼多精彩腳法了」、「強權個屁，完全沒期待感」、「運彩被買到當機」、「日韓只有台灣人在熱，又不是熱門組合」、「日韓連踢亞洲杯那些都嘛不用主力還是踢不贏」。

日本 南韓 PTT 足球

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