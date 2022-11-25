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候選人競選小物送「搶救毛巾捲」 他傻眼了：以為參加告別式

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO收到候選人送的毛巾捲。圖擷自爆廢公社二館
原PO收到候選人送的毛巾捲。圖擷自爆廢公社二館

九合一大選投票日於明（26）日舉行，各縣市候選人抓緊時間爭取支持，同時選民也會收到不少有趣的選競小物。一名網友在臉書上發文，分享自己收到候選人贈送的「搶救毛巾捲」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，分享自己去逛夜市時收到候選人贈送的毛巾捲，而且上面還印有「搶救」兩字。對此，原PO傻眼直呼「直接送毛巾捲的意思是？誰想的呀…我是來逛夜市的，瞬間讓我以為是來參加告別式…」。然而，原PO也開玩笑表示「嘴巴說不要，身體倒是挺老實的…拿了2份，想說擦機車可以用到」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我瞬間誤會」、「搶救無效只好送毛巾？」、「肯定知道你是醫生，所以拜託你搶救」、「第一次看到送毛巾」、「記得要討淨符跟艾草肥皂」、「領到毛巾…我想知道等投完票，會不會有淨水台可以洗手」。

也有部分機車族認為很實用，「請問是哪個夜市呢？最近感覺機車髒髒的」、「我是覺得送毛巾塞在摩托車前面，這樣的拜票很可以！接受！」、「我不管是誰發的，也不在意材質，反正放機車上沒多久就會不見，當消耗品吧」、「競選小物，不拿白不拿」。

爆廢公社 2022大選

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