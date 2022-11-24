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目睹超商包裹「被又摔又扔」民眾爆氣po文反被酸：嫌就別用

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾目睹超商物流的司機將包裹摔進車內，他怒批司機沒有職業道德，反遭眾人酸「嫌就別用」。 圖擷自爆料公社
有民眾目睹超商物流的司機將包裹摔進車內，他怒批司機沒有職業道德，反遭眾人酸「嫌就別用」。 圖擷自爆料公社

超商包裹眾多，司機為了盡快搬完經常會把包裹直接丟進車內，近日一位民眾當場目睹司機「扔包裹」的畫面，厲聲指責司機此舉相當沒有職業道德。不過文章曝光後，許多網友站在司機立場，回嗆該民眾「怕摔就不該送超商物流」。

一名網友在臉書社團「爆料公社發文揭露，他經過一輛物流貨車時，看到司機將包裹直接重重地摔進車內，而且這名司機當時還站在店家門口，「我相信收到包裹的一定很幹，真的不想做那就不要做了嘛！」他更痛批司機此舉相當沒有職業道德。

然而畫面曝光後，不少網友直言這是常態，「正常啦，倉庫看不到的地方就是這樣啊！」、「我以為這是大家都知道的秘密」、「一箱一箱慢慢放很浪費時間，物流司機是責任制，越早做完越早下班」、「不是他們不想，是根本沒那個時間慢慢搬」、「去一趟物流收發貨站看一看，您就知道司機這樣算很溫柔了」。

也有網友建議易碎品千萬別用超商寄送，且必須包裝妥善，「真的經不起摔的就包好，不然就親送或是選貴一點的服務」、「運送價格決定用捧的還是用摔的」、「所以才說快遞東西要包好，無論哪間超商」、「若怕摔多花點錢，黑貓不錯」、「想要便宜又嫌超商物流不夠好」。

超商 送貨員 爆料公社

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