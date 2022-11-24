買高鐵對號座發現被佔位 媽媽1句話讓她超火大：理智線全斷

高鐵上遇到有乘客佔據自己買的對號座座位，你會怎麼做？一名女網友表示，日前買了一張從台中開往台北的車票，上車時發現有人已經坐在自己買的對號位子上，而坐在隔壁的媽媽卻以「我女兒在睡覺」為由拒絕叫女兒起身讓位，讓她相當無奈「覺得媽媽很情緒勒索」。

原PO在Dcard以「高鐵上的情勒家長？」為題，指出自己在買高鐵票時特別中意靠窗的位子，會優先選擇2人座並排的E位，倘若遇到乘車尖峰時段搶不到E位，也會退而求其次選擇3人座並排的A位。日前她於下班時間買到A位上車後，發現「我在對座位時，有人已經坐在我的位子上」，也強調「其實那時我還自我懷疑一陣，重複對了一次」。

接著，就在原PO鼓起勇氣把話說出口時，被坐在3人座中間的B座位阿姨叫住，說「我女兒在睡覺麻煩妳去坐前一排C位可以嗎？」，讓她氣得理智線全斷。同時，原PO發現對方的女兒已經是成年人，並且在那個當下也清醒主動站起來，坐到前一排的C位。原PO補充，假如對方的女兒「是小孩我會讓」，而如今那位阿姨不僅沒有說聲抱歉，還讓人有一種被情緒勒索的感覺，再加上坐在B位阿姨隔壁的C位是阿姨的先生，從頭到尾「一句話都沒有吭聲，讓事情發生」，讓原PO覺得花700多塊買的車票，「坐下整個都不爽了」。

貼文一出，許多人深有同感，「要坐的時候有人坐在那真的會很不開心欸，就算他直接還我座位，但座位會熱熱的好不舒服」、「我真的不懂這種讓位文化是不是台灣特有，買哪個位置就坐哪啊」、「上車看到自己的位置被坐走，基本上火就會冒上來了」、「反正只要有人不按照號碼坐，我一律不讓」。

有網友分享類似經驗「我也遇過欸，當下我也傻眼，對方還回我『妳以後也會當媽媽，有同理心一點好不好』」、「我自己是在火車上遇過類似情況，家長是坐我的位置然後小孩坐她旁邊，我拿票給她看示意這是我的位置，結果她說她要跟她小孩一起坐不想換」。

不過也有人表示很幸運遇到明理的家長，「上次也遇到一位媽媽帶一位看起來6、7歲的小妹妹，因為是假日票比較難買，他們兩張票的位置被排到一個頭一個尾，媽媽怕看不到小朋友會吵鬧，來詢問我能不能換位置，也問我需不需要貼錢，而且最後還帶著小妹妹跟我道謝」。