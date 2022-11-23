從新竹到台北「不看導航只看路牌走可行嗎？」 過來人曝解答：郊區還行

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友騎機車從新竹到台北，因不方便用手機導航，於是想問問，「不看導航，完全看路牌走可行嗎？」。圖／ingimage
一名網友騎機車從新竹到台北，因不方便用手機導航，於是想問問，「不看導航，完全看路牌走可行嗎？」。圖／ingimage

現代資訊發達，不少人找路都會使用導航或手機地圖查詢，減少迷路的風險。一名網友騎機車從新竹到台北，但因天氣狀況，不方便用手機導航，於是想問問，「不看導航，完全看路牌走可行嗎？」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT發文，他某些原因的關係，需要騎機車從新竹到台北，但天氣預報說可能會下雨，因此不方便用手機導航，他想問問，若走台一線，不看導航，完全只照著路牌的指示走是否可行，「會不會有些轉彎的地方標得不清楚、容易走錯之類的」，另外他也想詢問，若以時速大約50的速度，從交大到公館抓三個小時是否足夠。

網友紛紛表示，「過度依賴導航，以前還不是看路標走」、「桃園市區在市政府前轉台一甲比較順，其他段應該就差在進公館的部分比較要找」、「當然可以，不然沒有導航以前的人，是怎麼出遠門的？」、「我20年前就只看路標環島，這個不難吧」、「中壢跟桃園台1都有左轉外環道，看google map記一下轉彎點就好，其實直走舊台1也是會通」、「會被市區搞死，郊區還行」、「以前環島就是省道+問路」。

有網友則表示，「預習地圖路線，路上有疑問再拿出來看」、「轉彎點街景記一下+順著大條路走，很簡單啦」、「你至少把手機放胸口，用聽的」、「不是一個夾鏈袋就解決的東西…」、「嚴格來講，長程反而更能不依靠導航，因為大方向不要跑掉，其實還好」。

有網友則建議，「google很愛將導航路線彎來彎去，如果你路不熟很容易過頭。把導航拉成直線後又快又安全，路牌搭配垃圾道路設計，根本就是走迷宮，你就事先設定好再上路，不要走預設路線」、「先用google map，google街景預習路線，迷路路邊超商停車看app，比以前只能靠書局的地圖本方便了，騎車還是專心注意路況」。

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