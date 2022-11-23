到鼎泰豐站2小時沒用餐卻超療癒 網認同：真的有魔力

鼎泰豐是觀光客來台灣必吃的美食之一！但一位女網友到高雄看演唱會，在鼎泰豐待了2小時卻沒有用餐，原因是被櫥窗內師傅們捏小籠包的作業吸引，一站就站了2小時，直呼「真的是莫名療癒」。貼文曝光，許多網友也有共鳴「真的有種魔力想一直看」。

一位女網在《Dcard閒聊板》發文表示，日前到高雄巨蛋看演唱會，等開演時到漢神巨蛋去逛逛，經過鼎泰豐時被透明廚房內師傅們製作小籠包的過程吸引，看著他們在裡面一直桿桿桿、捏捏捏…，一看就看了快2小時，直呼「真的是莫名療癒」。

原PO表示，看完演唱會後又到漢神吃晚餐，結果還是同一批人在捏小籠包，覺得師傅們真的是辛苦了，「每天要賣力的捏小籠包外，還要被奇怪的人當動物看」，好奇櫥窗玻璃的隔音到底好不好？自己在外面講了2小時的垃圾話，不知會不會被聽見。

貼文曝光，網友紛紛留言，「這真的很療癒，不知道他們對於外面奇怪的人是怎麼想的」、「笑死 我也超愛看這個的，我朋友每次都說夠了、不要再看了！」、「真的有種魔力想一直看」、「其實站在外面看真的很療癒，畢竟不是自己平常的工作，看師傅這樣折麵皮就覺得很厲害」，還有人許願「我希望他們能穿成像小小兵的服裝，搭配一個不大的廚房做流水線應該超有趣」。

至於櫥窗內的師傅們會不會聽到外面「觀眾」的聲音呢？有過來人表示，其實「隔音很好，聽不到啦，裡面的壓麵機、師傅們喊單說話的聲音也很大聲」、「裡面完全聽不到，而且也有可能在垃圾話」、「離職前廚員工路過，其實我們也都在觀察你們哈哈哈。玻璃是雙層玻璃」。