汪小菲社群上爆走發聲 周偉航曝「這群人」氣炸：是不是活膩
汪小菲近日遭爆料積欠大S逾500萬生活費，兩人離婚後撕破臉，雙方各自在兩岸間隔空互嗆，汪小菲甚至放話要「見面說」，相關話題在網路上掀起熱烈討論。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航在臉書上發文，表示汪小菲和大S意外開戰，最大的受害者恐怕會是台灣的政治人物。
汪小菲被爆料積欠大S生活費後，數次在微博上爆走發聲，表示自己不想再為大S付所謂的家用和電費，接著又槓上S媽和小S，放話要來台灣當面說。反觀大S則強調從來沒有傷害過汪小菲，離婚時也主動提出兩方緣分已盡，希望能好聚好散，更保證此生不出惡言，她認為自己都有說到做到。
針對汪小菲在社群媒體上頻頻爆走，周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」上寫道，「汪小菲：不要小看巨蟹座！台灣政治人物一同：選舉前三天都快沒辦法曝光了，你還來搶新聞是不是活膩了！」此外，資深媒體人黃揚明也在臉書上開玩笑表示，「汪小菲來台恐將引發選戰效應」。
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