台南夜市射氣球花5200元！她揭黑心店家話術 大票苦主都遇過

台灣的夜市文化受到不少國人和觀光客喜愛，因為不僅有銅板美食可以品嚐，還可以玩一些有趣的小遊戲。不過，昨（22）日一名女網友在臉書上發文，表示自己和男友到台南某夜市玩射氣球，結果最後卻花了5200元，而貼文曝光後也掀起討論，許多受害網友都接連指控這間黑心店家。

昨日一名女網友在臉書「爆料公社」發文，在貼文開頭她就寫道「有人被這家射氣球的話術過嗎？」原PO透露和男友在11月20日到台南某夜市玩射氣球，在遊戲過程中店家老闆就不斷干擾客人，家人還差點射中人，甚至店家還會在客人射氣球時邊補氣球。

原PO表示老闆會不斷話術，「一直說再給你一次機會，中一個就有大隻娃娃｣，但其實給的機會卻都有在偷偷算錢，同時一直拿靶要客人再試一次。此外，原PO提到男友因為有成功射到氣球，當下就被店家要求站後面一點。

原PO更強調他們一開始就提出「先付款再射氣球」，結果店家卻說不用急著給錢，最後卻一次要求付5200元。原PO和男友都認為非常不合理，而且過程中兩位男性店員的講話方式也很不禮貌，「還問我們不然想怎麼樣？」

最後店家改口打折2600元，原PO坦言因為不想惹事，於是就只好轉帳，回家爬文才知道這間店家是出了名的黑心，「店家還會問你哪裡人，真的外地就被當盤子來著，真的是越想越奇怪，夜市還會有給你轉帳的牌子，到底是多少受害者？」

貼文底下吸引大量回應，不少曾經受害的網友都紛紛表示，「他們說自己有裝攝影機，但是出事情都說攝影機壞掉，其實是裝好看的」、「我姪女也被他話術過，這樣做生意會有報應的」、「這個我知道，你在玩的時候還會一直故意干擾你」、「原來這家還在喔！好幾年前就這樣搞了，會拚命干擾你，會氣到很想朝他身上丟」、「上次去也是這樣，我們是默默付錢了事走人」。