候選人廣告這2字讓他看了火大 網有感：要不要裝葉克膜？

九合一選舉越來越近，許多候選人紛紛上街發送宣傳單、選舉小物，並且設立旗幟、看板，就是希望能獲得選民關注，但有網友卻不滿多數候選人的廣告上面都寫著「搶救」兩個字，質疑現在還有人會吃這套嗎？

這名網友在PTT寫道，騎車在路上都會看到許多候選人的廣告和旗幟，但上面除了候選人名字、黨籍、照片之外，有些還會寫上「搶救」兩個字，讓原PO看了不滿地說「是在搶救三小啊？平常有做好拜票，最後就不用在那邊搶救了。選舉是選好的人，不是選可憐的欸！現在還有人會吃這套嗎？」

貼文引起熱議，不少人都認為這招對死忠選民有效，「應該是有用，才會印出來」、「死忠的會含淚投下去」、「不要不信，低端很吃這招」、「死忠仔就愛這套路，穩到不行」、「大家都在搶救，如果只有你不搶救，會讓其他人覺得你不用搶救，所以票不用投給你」、「不瞞你說，這招最有用」。

但更多人對於這樣的宣傳感到不屑，「25年不變的招」、「每個都在搶救，要不要插葉克膜？」、「平常不認真，最後幾天才在喊搶救」、「沒選上撈不到錢啊，當然要搶救」、「選前怎跪都願意，選中後就嗆秋（囂張的意思）了」、「政客們最關心人民的一個禮拜」、「選前跪一天，當選換你跪四年」、「全世界大概只有台灣，一堆人選舉選到要搶救」、「說要搶救的直接不投，要搶救就代表不會上了」。