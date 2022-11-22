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麥擱吵啊！候選人大聲公頻放送 民宅窗外9個大字洩怒氣

聯合新聞網／ 綜合報導
每到選舉，候選人都喜歡用大聲公來吸引選民注意，但音量太大容易讓民眾反感，就有人掛出紙條，警告「誰太吵就不投給他」。 圖擷自爆廢公社公開版
每到選舉，候選人都喜歡用大聲公來吸引選民注意，但音量太大容易讓民眾反感，就有人掛出紙條，警告「誰太吵就不投給他」。 圖擷自爆廢公社公開版

九合一選舉將在11月26日投票，所有的候選人在最後階段無不卯足全力拉票，不論是車輛掃街、路口揮手鞠躬、或是辦造勢晚會，就是希望把握時間爭取選民認同。不過不論是哪一種方式，通常都會用到大聲公、擴音器這類的器材，也讓許多民眾非常反感，甚至還有人氣得說「誰吵，就不投給他」。

有女網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，一間民宅的窗戶欄杆掛了一張長長的紙條，上面寫著「誰太吵，我就不投給誰」，住戶藉此表達對選舉噪音的怒氣。

照片一出引起眾人的討論，「跟我一樣的想法」、「在台灣不可能」、「誰電話拜票就封殺誰」、「誰安靜你知道？」、「大家都很安靜要怎麼投？」、「之前上夜班的時候，超討厭要選舉的時候…下午都不能睡，吵死了！又是宣傳車、又是大聲公」。

其實每到選舉，候選人的宣傳車或大聲公總是放大音量播放，就是希望能吸引到選民注意，但卻也造成民眾的困擾。之前民進黨台北市長候選人陳時中在路口拜票，早上八點不到，一行人就在路口向民眾揮手致意，但因為音響聲音過大，附近大樓其中一間住戶在陽台大罵「吵死人」，對此陳時中承諾未來會將音量放小，不要打擾到大家。

2022大選 拜票

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