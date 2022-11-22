越南美食店在台崛起？網揭本土小吃慘輸「這2點」：本體是老闆娘
台灣美食多元，能輕易品嘗到各國特色料理，除了美式、日式等餐廳外，近年來東南亞小吃也逐步變多，有網友注意到越南美食愈開愈多，口味份量和本土小吃相比也毫不遜色，不少人也讚同他的論點，丈有人表示「老闆娘才是本體」！
原PO在批踢踢上發文表示，觀察到路上的「越南美食」愈來愈多間，實際消費後發現「份量和口味真的屌打台灣小吃店」，例如牛肉炒飯可能80元至100元不等，「但一定是盒子塞滿滿」，忍不住好奇是否有人也有相同感覺。
話題掀起熱議，許多網友分享「牛肉河粉真的不錯」、「越式法棍好吃到落淚」、「生春捲、越南麵包、涼拌青木瓜絲、涼拌雞絲米線、生牛肉河粉…」、「特別的新鮮特別的好吃」、「不油不膩清爽」、「湯很鮮甜乾淨，吃完胃不會難過」、「價格不一定便宜，份量一定屌打」、「天氣熱熱的很適合越南美食」。
有人則歪樓稱讚越南美食的老闆娘也相當秀色可餐，「本體是老闆娘」、「我常去啊，老闆娘的身材真好」、「老闆娘跟員工都很棒，我是說手藝」、「便宜好吃，闆娘辣」、「老闆娘都很有料」、「好吃啊，老闆娘服務也很親切，不太臭臉XD反觀台灣店家一堆奇葩規定」。
不過也有人抱怨有些越南美食店家「學壞了」，CP值不比從前，「我家附近的一開始好吃，後來越來越難吃，希望不是被教壞偷料」、「早期用料通常都蠻新鮮的，近年不知道是不是在台灣學壞了…」、「份量不錯但是有偷偷在縮水」、「早期用料真的好，現在大多學壞了」。
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