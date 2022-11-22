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汪小菲爆氣狂罵「別逼逼」是什麼意思？ 真正意義曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
大S、汪小菲。圖╱摘自臉書
大S、汪小菲。圖╱摘自臉書

藝人徐熙媛（大S）近日控訴前夫汪小菲並未履行離婚協議，從今年3月起就沒有支付家庭費用，累積至今已逾500萬元，台北地方法院已核發扣押命令。汪小菲對此不斷爆氣發文反擊，文中的「逼逼」意思引起網友討論。

大S在2021年底與汪小菲結束婚姻關係後，繼續共同撫養孩子，而大S也於今年3月與具俊燁結婚，並且在韓國辦理登記。

但近日疑似因汪小菲拒絕支付協議約定的費用逾500萬元，導致大S以離婚協議為據，向法院聲請強制執行獲准，台北地方法院已核發扣押命令，汪小菲聞訊不斷在微博上「開戰」。

圖擷自汪小菲微博
圖擷自汪小菲微博

汪小菲在微博上接連爆氣發文，然而網友卻從中發現他不斷使用「逼逼」，「⋯你家多少孩子？我家就一個孩子，我母親怎麼你們了？不讓我們看孩子回北京？不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出來好嗎？」、「尤其是你小女兒，就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？​​​」、「你再逼逼，你們家好幾個孩子，我媽見不著一個孩子，不罵你罵誰？」、「等我明天回去，再逼逼，見面說，你們家敢嗎？」讓許多對這個用詞感到陌生的台灣網友相當好奇，這二個字背後究竟有什麼含義。

根據中國網友討論，「逼逼」也可以寫作「BB」，這個詞是從中國北方方言「叨逼叨逼」而來，意思是不停地囉唆、說話讓人感覺討厭、不合時宜等意思，且該詞比較粗魯，通常是在極度生氣的狀況下使用。

離婚 結婚 大S 汪小菲

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