哪屆世足賽台灣最熱？網一面倒推日韓那屆「阿嬤都知道」

圖為2014年世足冠軍戰，德國迎戰阿根廷，運動酒吧擠滿分別支持的看球人潮。記者許正宏攝影／報系資料照

卡達世足賽熱鬧開踢了，台灣人也進入四年一次的「足球熱」，以往世足賽都在6、7月夏天舉行，今年卻在11、12月登場。有網友在ptt八卦版問，「哪一屆的世足賽在台灣被炒得最熱？」網友一面倒，都推2002日韓主辦那屆。

世足賽開幕，還在小組賽階段，又撞上台灣選舉倒數，還不夠熱。原po指出，「本屆世界盃有夠冷的，媒體都不怎麼報，這實在不太像愛跟風的台灣社會，大家印象中，哪一屆的世界盃在台灣被炒得最熱？」

原po認為最熱的是，「2002的世界盃」，也就是巴西朗拿度(羅納度)拿冠軍的那次，之後就每況愈下，每次都說巴西是奪冠大熱門，結果巴西自從2002後就再也沒拿過冠軍」。

2002年世足賽英格蘭隊的「萬人迷」貝克漢（左）在大阪練球，跟隊友布朗笑得開心。 路透資料照

圖為2002巴西奪冠大功臣、「3R」羅納度（左二）、羅納迪諾（右二）與李瓦度（右）。 法新社資料照

網友一面倒挺2002世足賽，「日韓那屆」、「2002貝克漢啊，我阿嬤都知道」，「2002，沒有時差也是原因之一」、「韓國作弊的那一屆啊，國外可紅的惹」、「2002巴西三R(大小羅等三名球員)」、「韓國作弊作到四強，土耳其秒殺他們那場超爽」、「日韓時區一樣，看比賽沒障礙」。

不少人對主題曲記憶猶新，「瑞奇馬汀Go Go Go！好累好累好累那屆，1998」、「阿雷阿雷阿雷那次」。也有人推2010南非世足，「烏茲拉拉那次」、「我的烏烏茲拉還在」。

也有台灣球迷對2002年我邦交國塞內加爾殺進八強，當年阿扁總統還宣布「台灣足球元年」，塞內加爾球員應邀來台灣踢表演賽，事後傳出召妓醜聞，印象深刻。「當然是有一年邦交國球員來台嫖妓那一次啊」。

圖為在2010南非世足賽聲名大噪的奶機妹。路透資料照

不少人各有解讀，「有章魚哥那屆」、「奶妹夾手機那屆」、「看哪年麥當勞的杯子賣的最好啊」。