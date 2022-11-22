菜單寫滿神秘代碼「X○△＋−ㄐ」 顧客笑了：點完考試都滿分

顧客點餐經常會提出「不加蔥」、「加辣」、「淡一點」、「加滷蛋」等要求，於是一家小吃店就祭出奇招，直接將各種常見的需求都簡化成符號代碼，總計28種，客人想點餐還得排列組合一番，讓許多網友看完笑說，「這比考試還難」。

近日一位民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張特殊菜單，只見上面共詳列了28種符號代碼，方便顧客點餐時加註各種需求，比如「X＝不要蔥」、「X才＝不要菜」、「○汁＝只要汁不要肉」、「○ㄐ＝只要醬油膏」、「○＋＝鹹一點」、「○−＝淡一點」、「○=油麵」、「口＝粄條」、「△＝加辣」、「＋○=加滷蛋」、「1/2=湯麵分開」。

一家小吃店為了讓民眾方便標注特殊需求，專門設計了一套「點餐代碼圖」，讓不少網友笑說比考試還難。圖擷自Facebook

這份菜單的客製化程度令許多網友嘖嘖稱奇，「點完菜，以後考試都100分」、「吃個東西還要腦力激盪⋯⋯」、「這比考試還難，人多的時候誰老闆還會記得住嗎」、「口△+○+蔥1/2+醋，點完我都不知道自己點什麼了」、「老闆人真好，給客人各類選擇」、「我噴笑，很適合很多毛的客人ㄟ」。

不過也有人認為這種點餐方式太過複雜，「倘若將每種調味料、菜、麵，通通變成單一選項給客人勾選，會不會比較簡單？」、「何必自己養壞客人」、「吃個飯好累」、「我光看懂的時間，我就在別家吃飽了！」、「那麼麻煩，我還是點白麵好了」。