中國一線城市早已超越台北？ 網直指「這1點」：真的贏過
由於發展過程不同，每個國家城市都有其特色和樣貌。對此，就有一名網友PO文表示，最近在YouTube看到廣州的街道市容，徒步區非常寬闊，也沒什麼機車，讓他不禁疑惑「中國一線城市是不是贏過台北了？」引發大批網友熱烈討論。
該名網友在PTT八卦版發文表示，在YouTube看了一下廣州市容，發現徒步區非常寬闊，也沒看到什麼機車騎車，再對照我國首都台北，讓原PO好奇詢問大家「中國一線城市是不是贏過台北了？」
貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言，「光看市容真的贏過」、「台北市容這麼醜，早輸不知道多久了」、「只論硬體設施中國一線要贏台北不難」、「有實際去過中國的人，應該都很難不承認：一線甚至沿海二線城市，市容和環境等硬體建設都遠勝台北」、「以我在廣州住三年的經驗來看，市中心如天河區的確贏過台北，但老城區像番禺區白雲區越秀區等等都還是滿髒亂的」。
不過，也有網友認為，「只看硬體是不準的」、「他們細節還輸台北滿多的」、「台北的生活機能還是很先進的」、「幾年前硬體就贏過了，人文跟軟體差得遠」、「差別在中國人口多土地大，所以看到的內容都大，新區美麗大樓規模大，但破爛地區規模也大」。
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