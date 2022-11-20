連20都不到？他見高雄這道路速限超傻眼 網笑：跑步都超速

不論在平面道路或是高速公路，都會有限速的規定，為的就是希望駕駛不要開太快，不過有網友在路上看到地面寫的速限竟然只有15，讓他非常傻眼，照片一出也引起不少人討論，還有鄉民搞笑地說「騎腳踏車就超速了」。

有網友日前在高雄的香蕉碼頭附近一處道路上，看到地面寫著「速限15」幾個大字，而且是內、外車道都一樣，讓他相當訝異，拍下照片後上傳到臉書「路上觀察學院」，並寫道「要怎麼開是個很好的問題」，照片也讓不少人議論紛紛。

許多人搞笑地說「開在中線上，15+15，可以到30喔」、「連坐輪椅都可以超速了」、「騎腳踏車，咻！騎過去就超速了」、「阿公阿嬤的電動車都超速了」、「你各位啊，直線7秒該拿出來複習了」、「1輪15，4輪60，沒毛病」、「跑步跑快一點會不會被拍超速？」、「不踩油門用滑行的可能都會超速」。

還有網友抨擊「誰設計的？腦袋裏裝什麼呀？」、「這種事情也就台灣做得出來吧？路寬直、低速限，這麼矛盾的設計，選擇性執法、考照容易、 馬路設計爛，難怪每年事故穩定增加了」、「看誰設的速限，叫他來開好了」、「希望公路局官員親身示範速限15怎麼騎車或開車」、「安全才是回家唯一的路，慢是相對安全，不是絕對安全，剝奪用路人快的權益，還沾沾自喜的認為自己有在做事」。

不過有在地人留言解釋，「這是碼頭關口前面的路，這種限速真的還好，少在這邊斷章取義」、「這裡本來就不是住宅區，且假日人潮多，且是家庭居多，加上輕軌以及遊園小火車都在這裡跑，會開進這裡的車輛都是以公務車居多」。