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傳統菜市場為何不會消失？內行點3大不敗優勢：超市絕比不過

聯合新聞網／ 綜合報導
網友點出傳統市場便宜、新鮮、人情味，超市是無法比的。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
網友點出傳統市場便宜、新鮮、人情味，超市是無法比的。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

傳統市場是一種相對於超級市場的賣場，販賣的主要商品是各式各樣的新鮮蔬菜、雞、於等等，除此之外，也有可能有餐飲、雜貨、服飾店落於其中，由於超市的出現，搶去了不少客源，有網友好奇，周遭的人已經沒有人或去菜市場，「為何不會沒落？」，馬上引起網友熱議，有內行點出傳統菜市場有的3大不敗優勢。

一名網友在PTT以「傳統菜市場為啥不會沒落」為題發文，他表示小時候媽媽會去菜市場買菜，現在他偶爾晃到菜市場，還是都是媽媽那輩在買，為此他也問過身邊的人，都沒有人會去菜市場，有什麼需要都是去超市、大賣場解決。

他認為，小時候逛菜市場的阿嬤們，這個時間點已經離世或是很難自己去買菜，小時候逛市場的媽媽們，已經取代了當時的阿嬤們，但是自己身邊的人都沒有去逛菜市場，基本上菜市場人潮會少很多，但是每次經過還是很多人，很好奇「到底是為什麼？」。

不少人指出菜市場優勢，首先是便宜「因為便宜，都散裝的」、「很多市場改建後，都能吹冷氣逛市場，價錢也比較便宜」、「便宜、東西又好！」、「老闆熟了，只會更便宜，還會多送菜」、「等你全聯青菜三把五十送蔥再來跟我講傳統市場沒落」。

也有人認為菜市場品質較好，「還是比較安心」、「菜市場比較新鮮吧，有需要還是會去」、「新鮮，種類又多」、「我家從來不買超市或賣場的海鮮，新鮮度有差」、「菜市場才能買到新鮮品質好的菜，海鮮跟肉也是」。

還有一點是人情味，「早晨的市場充滿活力，便宜也好逛」、「從小跟媽媽一起逛菜市場，長大後也很喜歡菜市場，那種人情味無可取代」、「人情味，會挑比較便宜有時買到好貨有成就感」，不少人認為「超市唯一好處，只有方便跟不限時段而已」。

傳統市場

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