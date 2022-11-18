再也不想載人了！朋友開車門「狠刮人行道」 苦主私下狂補漆

搭他人便車時要注意的禮儀很多，除了坐哪個位置很重要，開門和關門的小動作也不能輕忽。昨（17）日一名男網友在網路上發文，不滿朋友開他車門時都很用力，甚至直接刮到人行道，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名男網友在Dcard上以「再也不想載人了」為題發文，他表示每次好心載朋友出去，八成坐副駕駛座的人開門都是「直接把門丟出去」，導致車門都會刮到人行道。然而，對方這時就會趕緊道歉，原PO坦言雖然感覺很差，但因為是好朋友，所以自己也不好意思計較太多。

原PO接著困惑寫道，「開門要把門拉著不是基本常識嗎？講了也沒用，每次門被丟出去我都會叫一聲，還被覺得是大驚小怪，你各位坐副駕真的拜託注意一下！」在貼文的最後，原PO還署名「正在默默拿補漆筆補漆的我」，彷彿可以想像他的無奈心情。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你朋友很沒品，我知道男友很珍惜他的車，我都會輕輕關門」、「因為我車子比較低，有一次車門直接ㄌㄨ上人行道卡住」、「誰開車門會直接甩，他的問題很大吧」、「不懂互相尊重，我直接拒絕往來」。

也有網友提到，「我盡量連朋友都不載，因為要是出車禍，車上的人要告我還是可以告，雖然有保險，但對身心靈來說都累，頂多就是載家人，朋友的話，我會找各種理由推託，家人要用車或有事之類的」、「你要不要裝車門防撞條？」、「都不想載人」。