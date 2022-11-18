日月光工程師薪水最低僅32K? 網驚呼：比超商店員少

許多人聽到「工程師」都會覺得是相當高薪的職業，但若待在不同部門，薪水落差將會非常巨大，一名網友近日就分享，日月光AI工程師薪水開出「32K至60K」的區間，與超商店員正職都有35K相比之下，薪水甚至更低。

一名網友在PTT Tech_Job版分享，表示自己刷104時，看到日月光AI工程師需要會PyTorch TensorFlow並具備視覺化能力，許多專業能力的門檻讓人感覺會相當高薪。沒想到仔細一看，發現薪水只有新台幣32k至60k，最低竟然比超商正職35k還低，這樣的結果讓原PO相當驚訝。

文章引來網友回覆「你要拿一樣在高雄的全家店員月薪去比不能拿北部的」、「你不知道店員多難當？」、「便利商店的店員不輕鬆欸」。

也有網友表示「最好是會開那麼低，不然你看石頭一堆職缺還不是寫28或30起，去面都有5-60以上好嗎」、「日月光薪資福利，封測界算很棒，多充實自己實力吧」、「一直都是阿，廢到笑」、「南部3萬過的可以比北部7萬爽欸」。

也有網友分享經歷，表示自己的朋友國立後段班的管院碩畢，忘記在日月光哪個部門，只知道他在算蠻紅的部門。才剛進去而已，幾乎正常上下班，底薪58K+每月40-60k不等的獎金，且強調真的是月領，另外還有分紅，一年整包下來差不多有1.6M，因此「對於學歷不好的新鮮人來說應該算很不錯了」。