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嬌妻一動作讓外帶速食秒變高級料理 網友讚嘆：天才發明！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友的老婆利用紙袋，讓平凡的速食餐點看起來更高級。圖擷自twitter
一位日本網友的老婆利用紙袋，讓平凡的速食餐點看起來更高級。圖擷自twitter

速食一般而言，屬於偏向經濟實惠、快速方便的食物。不過有位日本網友發揮創意，巧妙運用速食外帶時所附的包裝紙袋，成功讓一整份的速食餐點，擺起來卻像是高級料理一般，引起許多迴響。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本IG網友「yumimingo_tv」近來分享一段影片，表示他老婆有次在吃儂特利餐點時，先是將紙袋旁邊撕開裂縫，並順勢做成像紙盒一般的造型，方便食用薯條。

接著，他老婆在將裝漢堡的紙袋整齊撕下來，在桌上整齊排好，並放上漢堡、飲料等等食物。結果雖然仍是普通的速食店餐點，外觀看起來卻好像提升了一個層次，讓他直呼老婆這樣的用餐方式，簡直有夠天才。

網友們也紛紛表示「頭腦太好了吧」、「下次我也要試試看」、「我看過有人用麥當勞這麼做過」、「我家的吃法也是這樣」、「完全就是天才級」、「老婆簡直是幸福的天才」、「效率真好，搞不好有發明的才華」、「可愛頭腦又好」、「還沒吃過儂特利，好吃嗎」

日本 速食 麥當勞

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