嬌妻一動作讓外帶速食秒變高級料理 網友讚嘆：天才發明！

高麗菜是常見的蔬菜，有著豐富的營養素，且用各式各樣的方式都能料理，是方便實惠，又符合許多人口味的蔬菜。而要怎麼挑選品質好的高麗菜，更是有著許多竅門。近來日本媒體，就分享了一個挑選高麗菜的技巧。

2022-11-18 08:15