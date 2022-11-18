回老家後發現路燈竟「全換成LED燈」 網友解釋背後原因

許多人從小習慣黃色燈光的路燈，近日卻有網友發現，回老家後整排路燈都已更換成「白色LED」，因此好奇為何會有此現象，引來許多網友解釋。

網友在PTT八卦版以「為何很多路燈都換成LED了?」為題發文，表示自己回台中老家後，發現原本應該是黃色的水銀燈路燈，竟然都已經更換成為白色LED燈。

原PO看到這現象後，相當好奇，因此詢問為何很多路燈都換成LED？也困惑LED燈「不是非常容易損壞嗎？難道不怕浪費嗎？」、「LED燈真的有比水銀燈好嗎？」。

許多網友在下方回覆，表示LED最大優點即為「省電」，雖然也有網友抱怨LED燈刺眼、穿透力差、雨天開車視線不良，但也有網友表示近年已經改進很多，剛開始缺點十分明顯，現在LED燈技術已經可以照亮整個房間但還是能直視光源，不至於刺眼。

也有網友分享，近年來的LED燈色溫已經都調整過，比較正常。而且LED燈基本上也很少壞，通常壞的是變壓器，尤其是「電容」，且若損壞時，通常是一顆一顆壞而非整個燈座壞掉。