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明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

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明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

聯合新聞網／ 綜合報導
明年會有6天需要補班。圖擷自行政院人事行政總處官網
明年會有6天需要補班。圖擷自行政院人事行政總處官網

2022年即將結束，行政院人事總處也公告明年的政府行政機關辦公日曆表。對此，昨（17）日一名網友在網路上發文，討論關於明年補班日高達6天的話題，他不滿直呼「寧願少放一天連假，也不要死撐著連上6天！」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「補班日的決策」為題發文，原PO提到明年行政機關補假日共有6天，分別是1/7、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23。原PO困惑寫道，「過往有這樣補那麼多天班的一年嗎？撇除原本就排休的人影響不大，補那麼多天班就為了要拼湊連假，然後要你連續上6天班，寧願少放一天連假，也不要死撐著連上6天！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「支持原PO，要連假就自己請，又不是每個人都需要連假」、「超爛，二月變隔週休二日，根本不想放那麼長的年假」、「正常週休二日的人一定懂這感覺，這決策有夠爛」。

也有網友持不同想法，「連假比較好吧！返鄉或出國都方便」、「這種完全不影響總數的事，有什麼好不開心」、「總數沒變是在吵啥，故意找麻煩？」、「在外地工作的就愛連假，怎？連假就是爽」。

明年會有6天需要補班。圖擷自行政院人事行政總處官網
明年會有6天需要補班。圖擷自行政院人事行政總處官網

連假 PTT 行政院

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