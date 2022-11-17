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三重疏洪道「限速僅30」 男子超速16公里被罰直喊冤

聯合新聞網／ 綜合報導
一位機車騎士抱怨，他時速才46公里，卻因超出限速30公里吃罰單，讓他直喊超冤枉。 圖擷自爆料公社
一位機車騎士抱怨，他時速才46公里，卻因超出限速30公里吃罰單，讓他直喊超冤枉。 圖擷自爆料公社

車輛超速理應被開罰，不過近日一位民眾騎車時速明明才46公里，卻因道路限速低至30公里而收到一張違規罰單，他對此感到十分委屈，並上網詢問眾人是否覺得合理。一些網友表示這限速的確離譜，不過也有人認為該路段較危險，限速低情有可原。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，「請大家評評理三重疏洪道限速30是對的嗎？」他也po出紅單表示，自己在10月底騎機車行經新北市三重區疏洪道的中山橋下，當時時速僅46公里，卻因限速只有30公里被開罰，讓他覺得相當冤枉。

許多網友也覺得十分不合理，「限速30，叫全馬選手全力跑步也超過這限速」、「被罰的都是不飆車的人，飆車的早就轉移陣地了，想不出辦法就禁」、「之後車子只裝置50CC就可以了」、「這裡最大的問題是，這裡30，過20公尺40，前面又變30」。

不過也有人指出限速低有其原因，「其實不少限速30之路段，多為交通事故機率高之處」、「4月有死亡車禍，要看一下測速牌」、「因為這裡猴子太多，限速30km，你才可以安全無事通過這條路」、「雖然法規很爛，但是還是要遵守啊」。

新北 機車族 交通違規 罰單

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