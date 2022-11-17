只加3元升級薯條飲料！店員曝「麥當勞最省點法」網讚：省錢超人

很多台灣人從小吃麥當勞長大，打開菜單品項超多，但是麥當勞到底怎麼點最划算？有麥當勞女員工在Dcard分享省錢點餐法，只要多三元還能升級薯條、飲料，不少網友馬上喊收藏。

原po表示，她本人很愛吃麥當勞，常覺得新品很貴，乾脆跑去當員工開心吃。目前她上班三個月，研究出省錢點餐法，她強調重點是，「除非你的APP要換買超值套餐送某品項，不然主餐請單點」。

原po分享了以下幾種點法：

(1) 主餐單點+甜心卡

若以45元麥香雞為例，搭配經典A套餐55元（中薯＋中飲）共100元。

若單點45元麥香雞堡後，再用甜心卡優惠58元（大薯＋大飲）共103元。

原PO，只貴了3元，但是薯條和飲料都會從中份升級成大份的，相比之下CP值很高。

(2) 1+1 超值搭配

原PO說明，1+1銅板價50元的優惠中，有麥香雞和吉事漢堡兩款漢堡，若想喝40元的玉米湯，採用此方案最省。

若以45元麥香雞為例，搭配50元經典套餐（中薯＋玉米湯），需要另外加價2元補差額，共102元。

若使用1+1銅板價50元購買麥香雞＋玉米湯，再單點一個45元中薯，算下來只要95元。

(3)雞塊究極點餐大比拚

原PO說，如果很想吃大量雞塊，最省的點法是「甜心卡配1+1優惠」。

以104元的10塊麥克雞塊為例，搭配經典套餐（中薯＋中飲），需花159元。

若以甜心卡64元買6塊雞塊＋小包薯條，再搭配1+1銅板價50元，買4塊雞塊配小玉米湯，只要114元。如果覺得小薯不夠吃，可再點一包45元中薯，相當於159元就能吃到10塊雞塊+玉米湯+小薯+中薯。

(4) 其他優惠回饋

原PO提到，每週一99元以上刷中信卡，送小蛋捲冰淇淋，每週二、三、四請用LINE PAY回饋比較高。週五、六、日記得要用APP的免費點點卡結帳，可以集點換免費的餐。

(5) 點數兌換

最後她也解答大家疑惑，究竟點數兌換怎麼換最划算，「套餐是最優惠的，尤其是麥香魚經典套餐」。

貼文曝光後，網友高喊要收藏，「真的很專業，邊看邊停下來想，但是我真的背不下來，拜託這篇不要刪！」「我也要來卡位省錢，辛苦了」、「謝謝你麥當人！我的省錢超人」、「買了甜心卡才覺得以前點套餐超盤」、「太強了，卡個位」。也有網友分享得來速優惠，「我點1+1(麥香鷄+玉米湯)加甜心卡(4塊雞塊+大飲)再加得來速VIP小薯，這樣109」。