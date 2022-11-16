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客人來付錢了！10多人吃完就走沒給錢 老闆PO監視器畫面協尋「找到人了」

聯合新聞網／ 綜合報導
台南一家牛肉麵店老問PO出店內監視器畫面，「協尋」一群十多人的團客，希望他們看到後，記得回來付錢。圖擷自《台南大小事》
台南一家牛肉麵店老問PO出店內監視器畫面，「協尋」一群十多人的團客，希望他們看到後，記得回來付錢。圖擷自《台南大小事》

到小吃店用餐你是不是也發生過忘了付錢的情況？台南一家牛肉麵店日前結帳時，發現一群十多人當日中到來店用餐，共點了2270元的餐點，吃飽後陸續離開，結果竟沒有人來付帳，老闆在臉書社團發文協尋，希望這群客人能想起，趕快來付錢。事件曝光引發熱議，也引來警方關注，最新進度是客人已主動聯絡店家，對忘了付錢表示歉意並結清帳款

台南一家牛肉麵店的老闆在《台南大小事》發文表示，本月13日中午一群客人到店內用餐，十多人分坐3桌，總共點了2270元，吃完了陸續離開，但卻沒有人出面付帳，老闆貼出監視器畫面及點菜單，提醒「你們忘記付費唷！如有看到此文再麻煩來付款」。

貼文曝光，網友驚呼「夭壽」、「太扯3桌都沒付的」、「跑單，一般都有監視器吧！給個教訓」、「老闆的提醒也太溫柔了吧」、「餐飲業很辛苦的，這樣損失一天都白辛苦了！」，有人猜測「會不會是這桌以為那桌付錢，那桌以為這桌付錢」、「覺得應該是大家都以為是對方付完了，所以都沒付，有可能是外來客」。

部分網友認為這群人應是故意的，既然有監視器畫面，建議老闆應該報警，但也有人分享自己的出糗經驗，「我曾經吃兩三千忘記付錢，回到家算開銷才發現，隔天從台南跑到南投付錢」、「我之前也在某個地方吃麵，騎車騎到一半才想到沒付錢」，更多人建議「沒專門結帳的店員還是先付款比較好」。

牛肉麵店老闆也在留言處回覆，目前店內已改為先付款後出餐了。對於這件事自己也認為這群人應不是故意要吃霸王餐的，想說有些客人真的會忘記有沒付款，所以沒有馬上報警，先PO文找找看，也怪自己沒先收錢，若真找不到人，就當做善事吧。對此，網友覺得「老闆處理方式好善良，不需要檢討被害者，希望忘記付錢的看到趕快過去付款！」、「希望他們趕快想起來～記得來付錢」。

事件經過多家媒體報導，牛肉麵店老闆今（16）日中午也在臉書PO出收款擷圖，表示客人已經來付錢了。老闆還說，原本要送客人五包半筋半肉冷凍包，客人婉拒，並對忘了付帳就走人道歉，非常感謝網路分享，讓事件圓滿落幕。

圖擷自《台南大小事》
圖擷自《台南大小事》

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