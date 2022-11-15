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比直線7秒更難！高雄機車道柏油路僅1/5寬 騎士痛批：當我拓海？

聯合新聞網／ 綜合報導
有高雄民眾痛批機車道整修水溝後，水溝蓋竟佔掉五分之四的機車道，罔顧騎士用路安全。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
有高雄民眾痛批機車道整修水溝後，水溝蓋竟佔掉五分之四的機車道，罔顧騎士用路安全。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」

一般多認為騎機車的危險性比開車高，但道路設計的瑕疵可能是幫兇。高雄某處路段整修後，水溝蓋直接「深入」機車道，導致柏油路僅剩五分之一的寬度，讓路過民眾看了直呼「比機車路考直線7秒還嚴苛」，許多網友也痛批此設計完全不顧機車族的生命安全。

「水溝施工後，機車道就變這樣了」，一名網友在臉書社團「爆廢公社分享一組照片，拍攝地點為高雄前鎮區擴建路轉新生路南向往前鎮漁港方向，照片可見整條機車道有五分之四是水溝蓋，僅五分之一鋪柏油。他質疑，這裡的柏油路比機車路考直線7秒不落地的考場道路還窄，「這是要我們模仿頭文字D的水溝蓋跑法嗎？」並指許多機車見狀乾脆放棄，直接騎往快車道去，「真不知道到底是誰同意通過這樣的設計！」

其他網友看到原本就很狹窄的機車道，還被水溝蓋「侵蝕」至此，也不禁搖頭嘆氣，「天堂與地獄的差別」、「隨便又交差了事的心態真糟糕」、「叫機車走這種機歪路，然後再說事故率高？」、「水溝蓋當路，你以為人人都是拓海（頭文字D主角）嗎？」。

不少人指出，除了水溝蓋容易打滑，和柏油路間不平整的接縫處也是最危險的，「之前就有人靠邊讓大車，結果壓到水泥和柏油路的交界倒車被輾過去的」、「這種斷差最容易摔車了！這是挖坑給民眾跳吧！」

也有網友戲稱這裡根本是路考場地，「該是驗證直線7秒的時候了，監理站有先見之明，先考試，再讓我們道路實測，真厲害！」、「原來這是水溝蓋騎法的練習地」、「台灣道路設計已經達到一個藝術的境界了」。還有人表示生命可貴，即使會被開單，也寧可騎禁行機車的快車道。

機車族 機車騎士 爆廢公社

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