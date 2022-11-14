28位知名YouTuber「返鄉投票」影片突下架 鄉民嚇傻：館長說對了

近日有網友意外發現YouTuber阿滴2019年集結28名YouTuber，一起拍影片呼籲大家返鄉投票的影片無預警被下架了，原PO搜尋當時媒體曝光的連結影片，均顯示為「私人影片」無法播放，唯獨志祺77和阿滴等人頻道中的幕後花絮仍可觀看，讓他納悶「發生什麼事情了，是不是要更新新版再集結大招？」

這支影片2019年由知名YouTuber阿滴企劃，號召志祺77、千千、Howhow等網紅合拍影片，鼓勵年輕人2020年總統大選「記得回去投票」，就連總統蔡英文也轉發分享。

多位知名YouTuber集結呼籲年輕人返鄉投下2020年總統大選關鍵一票。 圖擷自 總統蔡英文臉書

許多網友看了也紛紛呼應，「館長有說這次很多網紅不敢碰了，民進黨臭，他們流量也受到影響」、「館長好像有說今年沒網紅敢挺DPP」、「提醒黨該儲值台灣民主價值了」、「年輕人支持度崩盤，不敢叫網紅拍片叫年輕人去投票」、「民主的列車翻了」。

「我以為館長是唬爛的，沒想到這件是真的」有網友想起館長曾在上月31日直播中透露，為何2019年有許多YouTuber公開支持民進黨，如今卻「沒有人敢碰」，館長直言「你民進黨做不好，害死這些YouTuber」，這些有上走鐘獎、曾與民進黨合作過的YouTuber向館長透露今年決定不再接民進黨的案子。