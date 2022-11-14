不滿自助吧餐廳因「1杯咖啡」多收費 她留1星負評反挨轟奧客

餐廳內的自助吧多以人頭計費，近日卻有店家抱怨，有顧客直接將自助吧的飲料裝給沒付費的友人喝，店家上前提醒反而惹怒客人，最後沒有收費還收到1星負評，讓老闆相當無奈。網友們見狀紛紛撻伐這位民眾就是奧客，並建議店家應該堅持收錢。

一名餐廳老闆在臉書社團「爆怨公社」貼出一張截圖，只見一位客戶在Google評論處給了店家1星負評，並寫明原因，「和夜市的蒙古烤肉一樣，完全沒特色，自助吧也沒什麼好選擇」，接著更抱怨，「快離開時倒了一杯美式咖啡，正好朋友來找，就把自己要喝的那杯美式給朋友，結果服務人員立馬過來說，沒用餐喝飲料要付錢」，他責怪店家此舉讓其處境非常尷尬，是一次不愉快的用餐體驗。

餐廳老闆在此則留言下方回覆道，「沒有用餐的顧客若使用自助吧原本就是要收費的」，他也表示，最後店家並沒有向這位客人收取費用，讓他不解問「難道是我錯了嗎？」

顧客在Google評論留下1星負評，指責店家讓她非常尷尬。圖擷自Facebook

網友們聽聞此事幾乎一面倒力挺店家，「這好意思留負評啊⋯⋯這人臉皮到底厚到哪裡去了」、「客人付一人的錢，以為買下了整間店吧！」、「他講一堆，只是在抱怨你讓他尷尬」、「你錯在沒跟這些貪小便宜的傢伙收錢」、「他不尷尬，尷尬的就是別人」、「奧客腦子真的就是與常人不同」。

也有少數網友持不同看法，「跟夜市的一樣+沒特色才是重點吧~」、「我覺得店家沒有錯，不過你們再加個告示吧～可以避免一些問題，我之前帶小孩去吃義大利麵，店家就有告示小孩就算不用餐也要付飲料費用」、「最好還是顧及一下客人的面子，可以私下說有另加費用，而不是直接在客人和朋友面前講」。