好市多廁所門縫超大！她崩潰「女兒突爬出去」 大票苦主怕爆

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不少家長在周末假日時，便會帶著孩子一起去逛街採購。然而，一名媽媽日前在臉書上發文，拍下女兒從廁所門縫爬出去的畫面，更傻眼直呼「廁所門為什麼要做這麼高啦！」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名媽媽在臉書「爆怨2公社」上發文，從照片中可以看見，一名身穿紅色衣服的小女孩，從廁所底下的門縫向外爬了出去。對此，原PO在貼文中寫道「好市多廁所門為什麼要做這麼高啦，廁所上到一半小孩爬走了！」她還搭配四個強忍淚水的表情符號，彷彿可以想像當下的驚恐和無奈。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好市多的門縫真的很高」、「好市多廁所門上空下空約30公分，隔間板也是」、「廁所地板細菌多，小孩怎麼在地上爬…」、「還好不是蹲式馬桶，不然真沒有人敢上」、「真的很高！每次上都覺得尷尬」、「這個真的不知道是什麼設計⋯我也害怕極了」。

有些家長很有共鳴，「沒事…我比較擔心我兒子會往裡面探」、「爬出去都還好，我每次褲子還沒穿好，小孩就給我開門，直接全開那種」、「褲子都還沒穿好，小孩就急著開門，都要邊穿褲子邊拉門」、「我家兒子上次也這樣，差點給他爬出去」、「我女兒上次也是這樣跑了」、「家有幼兒才懂的崩潰點」。

最後，有網友解釋為何門縫會設計這麼高，「其實很多國外的廁所都是這樣，有些甚至上面都很矮，連頭都露出來」、「裡面的人自殺或昏迷能提早發現」、「怕有人在裡面昏倒，要進去救人比較好救」、「這是美式廁所，門縫大的用意主要是防止犯罪者在裡面做壞事（吸毒、霸凌、非法交易等），次要是讓如廁者安心使用」。