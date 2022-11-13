他問「婚禮喜餅怎都是西式餅乾？」 內行網友揭傳統大餅缺點

挑選喜餅是新人在籌備婚禮期間很重要的一件事，除了外包裝的禮盒要如何設計，裡頭的口味選擇也是一門學問。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「近年婚禮喜餅怎麼都是西式餅乾？很少看到傳統大餅了」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在網路上以「近年婚禮喜餅怎麼都是西式餅乾」為題發文，原PO發現近年的婚禮喜餅幾乎都是包裝精美的小餅乾，不像過去的傳統大餅。對此，原PO在貼文中寫道，「還以為是在吃下午茶，捨棄傳統的大餅，台灣人為何如此崇洋媚外？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我這一、兩年拿的都是中西合併，有兩層，上層西式小餅乾，下層大餅」、「我兩種都有吃到，還是有人會用大餅」、「我拿到的中西都有」、「現在拿到大餅反而有小驚喜，西式大品牌很多香精餅乾」。

也有網友表示，「餅乾就是穩穩的，傳統大餅很吃個人喜好」、「大餅好吃多了，餅乾一堆奇葩口味」、「西式難吃死了，傳統大餅才好吃」、「年輕人拿到大餅會翻臉想拿回紅包吧」、「一年後你會發現傳統大餅還在冰箱裡」。

最後，有網友提到傳統大餅的缺點，「傳統大餅外觀不吸引人，永遠一個樣」、「傳統大餅開了就要馬上吃，麻煩死」、「大餅超膩，除非家裡人夠多，不然根本吃不完」、「家裡人少收到大餅根本造成困擾」、「大餅口味拿到不喜歡的很難處理」。