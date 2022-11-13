快訊

吃太多番茄會加重關節炎症狀？專家教你該怎麼吃避免不適

上午9時47分台東縣近海規模5.3地震 最大震度4級 台東屏東國家級警報

永和炸物店老闆表愧咎 唐寶寶母：快復業 我當你第一個客人

有夠噁！高鐵乘客「光腳脫鞋踩椅背」網歪樓：阿姨色誘你

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵示意圖。本報資料照片
台灣高鐵示意圖。本報資料照片

搭乘大眾運輸工具時，必須與其他乘客共乘，有網友抱怨先前搭高鐵時遇到隔壁乘客阿姨脫鞋、光腳並踩在高鐵椅背後的網子上，令他直呼「有夠噁」，許多網友也表示此舉很沒水準。

原PO在Dcard發文表示，搭高鐵時發現旁邊的座位換人，而且還光腳放在前方座椅背後的網子上，偶爾還會摩擦一下雙腳，讓他看了直呼「有夠噁」，原本有想說要檢舉，但原PO表示當時快到站即將下車就來不及，無奈嘆「素質堪憂」。

網友拍下隔壁乘客脫鞋光腳踩在椅背上。圖擷自Dcard
網友拍下隔壁乘客脫鞋光腳踩在椅背上。圖擷自Dcard

有類似經驗的網友表示自己曾經也有遇過，當時便直接靠近小聲問「你的腳可以放下來嗎？」對方直接嚇到後趕快穿好鞋子。

也有人安慰，換個角度想至少有脫鞋子，更舉例有些人連鞋子都不脫，像在圖書館直接把鞋子踩在椅子上，直呼「有夠噁心，有沒有想過下一個坐的人的心情」。不過另有人開玩笑表示「看起來是位老阿姨在色誘你」，其他網友紛紛回覆「我看你完全是很懂喔」、「超好笑瘋掉」、「略懂，略懂」。

其他人則紛紛回應，「沒水準至極」、「我如果是坐在前面的人，我就會故意嘔很大聲」、「論家教的重要性」、「這種的之前被我嗆過，還回嘴說可以好好講，不用大小聲」、「認真建議以後椅背都要做『凸刺』」。

Dcard 高鐵

延伸閱讀

曾是女神接班人…日甜美偶像沉寂6年突「下海」 AV專家：2022最強新人

校內燒慾火？教室「熱情連結」被抓包 女老師：誰想當我的寵物

「姊夫的姊夫」叫什麼？上千網友燒腦答不出 內行曝正解

內政部宣導反詐騙話題 「圖片太吸睛」 網嘻鬧反喊：快來騙我

相關新聞

有夠噁！高鐵乘客「光腳脫鞋踩椅背」網歪樓：阿姨色誘你

搭乘大眾運輸工具時，必須與其他乘客共乘，有網友抱怨先前搭高鐵時遇到隔壁乘客阿姨脫鞋光腳並踩在高鐵椅背後的網子上，令他直呼「有夠噁」，許多網友也粉分表示此舉很沒水準。

「姊夫的姊夫」叫什麼？上千網友燒腦答不出 內行曝正解

在家族團圓聚會時，碰到了不熟的親戚，腦袋總是會一片亂「我該怎麼稱呼？」。近日有一名網友詢問「姊夫的姊夫」該怎麼稱呼，結果上千網友都叫不出來，不過有網友也認真分析，其實叫「姑丈」是最正確的方式。

父預告兒成年時要帶去體驗社會「轉大人」 母提醒：套子戴好

每個家庭都有不一樣的家庭教育，有未滿18歲的男網友在網路上分享，爸爸預告將在他成年時要帶著去「轉大人」，媽媽也沒有反對，甚至提醒「套子記得要戴好」，教育理念在於「讓小孩知道這社會的好與壞」，不過網友評價兩極。

大選不提政見只互揭瘡疤！他怨「選得很Low」：回家不知投誰

九合一選舉將於本月26日登場，有網友抱怨「這次選舉很Low」，他發現政治人物幾乎都不認真提政見，沒有「未來感」，反而一直狂打其他候選人「出過什麼包」，或是討論論文抄襲，他無奈表示，特地訂票打算返家投票，卻根本不知道該投給誰。

新竹雙寶媽騎車三貼遭開單 她氣炸反問警「難道你沒小孩？」

台灣的機車密度相當高，不少上班族都仰賴機車通勤，也有些父母不管天氣好壞，每天都要騎車接送孩子上學。昨（10）日一名新竹媽媽在臉書上發文，提到自己騎機車「三貼」載小孩，結果卻被警察開單，而貼文曝光後也掀起討論。

就嘴饞！他吸食可可粉勾童年回憶 網提醒：小心引肺炎

有網友在臉書社團分享日前看到同事用吸管吸食可可粉，引起廣大網友的童年回憶，不過也有人提醒這樣吸食粉狀物要小心「吸入性肺炎」的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。