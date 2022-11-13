有夠噁！高鐵乘客「光腳脫鞋踩椅背」網歪樓：阿姨色誘你

搭乘大眾運輸工具時，必須與其他乘客共乘，有網友抱怨先前搭高鐵時遇到隔壁乘客阿姨脫鞋、光腳並踩在高鐵椅背後的網子上，令他直呼「有夠噁」，許多網友也表示此舉很沒水準。

原PO在Dcard上發文表示，搭高鐵時發現旁邊的座位換人，而且還光腳放在前方座椅背後的網子上，偶爾還會摩擦一下雙腳，讓他看了直呼「有夠噁」，原本有想說要檢舉，但原PO表示當時快到站即將下車就來不及，無奈嘆「素質堪憂」。

網友拍下隔壁乘客脫鞋光腳踩在椅背上。圖擷自Dcard

有類似經驗的網友表示自己曾經也有遇過，當時便直接靠近小聲問「你的腳可以放下來嗎？」對方直接嚇到後趕快穿好鞋子。

也有人安慰，換個角度想至少有脫鞋子，更舉例有些人連鞋子都不脫，像在圖書館直接把鞋子踩在椅子上，直呼「有夠噁心，有沒有想過下一個坐的人的心情」。不過另有人開玩笑表示「看起來是位老阿姨在色誘你」，其他網友紛紛回覆「我看你完全是很懂喔」、「超好笑瘋掉」、「略懂，略懂」。

其他人則紛紛回應，「沒水準至極」、「我如果是坐在前面的人，我就會故意嘔很大聲」、「論家教的重要性」、「這種的之前被我嗆過，還回嘴說可以好好講，不用大小聲」、「認真建議以後椅背都要做『凸刺』」。