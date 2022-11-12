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「姊夫的姊夫」叫什麼？上千網友燒腦答不出 內行曝正解

聯合新聞網／ 綜合報導
遇到有不熟親戚的聚會，該怎麼稱呼總是讓人傷腦筋。 圖／ingimage
遇到有不熟親戚的聚會，該怎麼稱呼總是讓人傷腦筋。 圖／ingimage

在家族團圓聚會時，碰到了不熟的親戚，腦袋總是會一片亂「我該怎麼稱呼？」。近日有一名網友詢問「姊夫的姊夫」該怎麼稱呼，結果上千網友都叫不出來，不過有網友也認真分析，其實叫「姑丈」是最正確的方式。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」詢問，「姊夫的姊夫叫什麼？」，馬上引起網友熱議，「姊姊夫？姊夫夫？或者是夫夫」、「姊夫2.0」、「姐夫平方」，也很多人放棄思考「一律叫親家」，也不需要死記硬背。

這題目也曾登上微博熱搜，當時也考倒一片網友，甚至有人直接使用「親戚稱謂計算機」要找出答案，結果回應竟是「關係有點遠，年長的就叫老祖宗；同齡人的話，就一律稱作是美女或帥哥吧！」，沒想到連計算機也崩潰，笑倒許多網友。

有內行網友分析說，其實「姑丈」是最正確的稱呼方式，因為姊姊會稱老公的姊姊為「大姑」，所以姊姊稱呼老公的姊夫，就會變成「姑丈」，另外也有網友認為可以先問問家中長輩，得出一個最合適的稱呼。

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