就嘴饞！他吸食可可粉勾童年回憶 網提醒：小心引肺炎

有網友在臉書社團分享日前看到同事用吸管吸食可可粉，引起廣大網友的童年回憶，不過也有人提醒這樣吸食粉狀物要小心「吸入性肺炎」的問題。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文表示，上班時看到隔壁同事用一根吸管在吸食可可粉，好奇詢問為什麼不用熱水泡開，同事表示只是嘴饞想吃東西而且小時候也都這樣吃，讓原PO驚訝「從來沒看過這種吃法」，因此詢問社團網友是否有相同經驗。

有類似經歷網友表示，「我很小的時候家裡買美祿，偷吃的時候也是直接挖粉來吃」、「我是偷吃美祿跟克寧奶粉」、「奶粉直接挖一匙來吃也很香」、「美祿挖一匙倒在衛生紙上，壓成餅狀，童年高檔零食完成」、「美祿、阿華田、奶粉直接挖都超好吃」。

其他人則紛紛表示，「這是小時候吃麵茶的概念嗎」、「巧克力粉=西餐版麵茶」、「我還看過三合一咖啡整包倒入口，直接配水喝的喝咖啡奇招」、「吃乾奶粉都會黏在上顎，然後還要用手指扣下來」、「用吸的怕嗆到，倒在湯匙或直接倒在嘴巴用含的比較好」。

專家提醒，吸食這類粉末狀食品要特別注意，恐引發「吸入性肺炎」的問題。據Hello醫師文章指出，當進食不小心嗆到時，食物、嘔吐物或嘴巴內的分泌物，可能在吞嚥過程中通過未完全關閉之會厭軟骨，進入呼吸道內而引發細菌感染與發炎，需立即就醫，主要以抗生素藥物作為治療主軸。