掃墓見「老父親抱兒墓碑跪哭」 善心夫妻替亡者做這事暖哭網友

白髮人送黑髮人是父母心中永遠的痛。近日，一名網友與太太替父親掃墓時，恰巧看到父親的墓地旁，來了一戶正在進行土葬，儀式結束後，只見一名老父親跪地抱著兒子的墓痛哭，邊哭邊說「為什麼不跟我商量，大不了我去跟人家借就好」，畫面令人鼻酸，於是夫妻倆主動上前攀談，並給予對方安慰與擁抱。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，本月10日與太太一同替父親掃墓，恰巧看到隔壁有一戶家庭正在進行土葬儀式，往生者是名20多歲的年輕人。當儀式結束後，這名往生者的老父親跪地抱著兒子的墓碑痛哭，邊說著「為什麼你不跟我說，為什麼你不聽我說，為什麼不跟我商量，大不了我去跟人家借就好」。

眼前這幕令原po夫妻倆百般不捨，便主動找對方攀談，得知該名年輕人是因為打拚沒結果，才想不開走上絕路。由於原po也身為人父，所以很能體會有時候自己也會被孩子嫌囉嗦，但「孩子你父母不是不讓你去拚，只是你爸爸怕的就是你拚完失敗，會變成今天這樣」。

原po夫妻倆見這對喪子的老夫妻如此傷心，便決定在離開前上前擁抱他們，「看著你（往生者）母親因為我太太一個擁抱大哭了起來，我想跟你說，不管你父母有沒有看到你，請你給你父母一個最後的擁抱，好好個道個別吧！」。事後，他也詢問太太，為什麼主動擁抱這對老夫妻，太太回答「不知道，就是想替他兒子給他媽媽一個擁抱，讓他媽媽崩塌的心能夠有一點安慰」。

文章曝光，網友們也紛紛表示，「最後同理心的擁抱，是一個很溫暖的畫面，也是善念」、「只有當爸媽後，那種擔憂心情才能體會」、「這世界上最愛自己的人永遠是自己的父母」、「擁抱是最溫暖的安慰，謝謝你跟太太給了他們一個這麼溫暖的安慰」。

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