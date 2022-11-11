大選不提政見只互揭瘡疤！他怨「選得很Low」：回家不知投誰

九合一選舉將於本月26日登場，有網友抱怨「這次選舉很Low」，他發現政治人物幾乎都不認真提政見，沒有「未來感」，反而一直狂打其他候選人「出過什麼包」，或是討論論文抄襲，他無奈表示，特地訂票打算返家投票，卻根本不知道該投給誰。

一名網友在PTT發文抱怨，「大家不覺得這次選舉很Low嗎？這次大黨幾乎沒在提政見，越靠近選舉反而就一直討論論文抄襲爭議，或是什麼以前做過的事情，沒有人要認真提政見，媒體也不關心」。

該網友說，「我以為政見是選民最在乎的事情欸，結果不是嗎？，感覺台灣選舉越來越沒有『未來感』，反而是一直找別人之前出過什麼包，然後狂打。還是是知道反正提了也會跳票，不如不要提？這次還特地訂了高鐵票回家投票，結果根本不知道要投誰」。

其他網友紛紛留言「政見很重要的話，就不會到現在還是空頭支票了」、「對個人的言行舉止，過份苛求。對公共政策，卻置若罔聞」、「這次年輕人不投票，只好打泥巴戰騙死忠的出來投啊」、「我回去只投里長，身旁問了7個朋友要不要回去，6個說不要，剩下的那個說要報復社會全投國民黨，從這次高鐵票隨便買都有位置就看得出來了啦」。

還有網友留言「問題還是在於人民，孱弱的心智易被操控，他們必須從信仰得到安全跟歸屬感」、「台灣政治人物就沒料只好彼此揭瘡疤」、「南鐵東移、行政院長做功德。只因長得好看、言行正確民調就可以第一名」、「美國的極端政治風氣影響到台灣啊，而且我們選制也跟老美滿像的」、「哪一次不是這樣，台灣選舉就是比爛，想盡辦法把對手弄爛」。