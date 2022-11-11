日本回台班機遇「赤腳高舉」噁畫面 他請空服員來狂勸仍沒用

疫情趨緩，許多人都開始搭飛機旅遊或返鄉，有網友分享令他傻眼的搭機經驗，一名乘客竟然直接把腳這樣抬在別的乘客頭上，空服員「說好幾次都沒用」，直到其他旅客大怒才消停。

一名網友在臉書發文分享，表示自己從日本回台灣的班機上，居然看到有人直接把腳這樣抬在人家頭上，空姐來說好幾次都沒用，後來有旅客大怒才消停，讓他忍不住表示「然後真的什麼人都有欸」。

從圖片來看，一名旅客把自己的赤腳高舉到超過飛機座位之上，彷彿在舉手一樣，難以想像是用什麼姿勢完成這個動作，且該動作顯然會影響到附近旅客，原PO也表示，自己也不知道該乘客是哪國人，但「不管哪國人都不應該這樣！」。

許多網友留言回應，表示「好沒品」、「這太沒水準了」、「低級」，也有網友好奇「這要怎麼躺腳才會這麼直...他還有呼吸嗎」，而原PO則回應「他還雙腳」，有網友還搞笑表示「愛的小手準備好⋯⋯⋯打下去！！！我就不相信他不收腳」。