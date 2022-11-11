喝水都痛！牙醫「手滑」舌下鑽出大洞 裝傻辯：只是破皮而已
超痛！一名網友近日去診所拔牙，醫師在破壞假牙時「手滑」，竟在舌頭下方鑽出一個超級大洞，事後卻沒有提供病人藥膏，還辯稱「只是破皮而已」，該網友痛罵「傷口都深到棉花棒頭可以插到底了，只是破皮而已嗎？」
一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他近日到診所拔牙，醫師要先破壞假牙再進行手術，想不到途中卻「手滑」，不小心在他的舌頭下方鑽出一個超級大洞，他也貼出影片及照片，只見舌頭下方破了一個明顯的大洞，光是看影片就能感覺十分疼痛。
該網友說，醫師並沒有提供他藥膏，麻藥退了以後，他連喝水都痛到哭，直到他二度返回診所，醫師才給了他藥膏，他指責醫師為什麼第一次沒有給藥，醫師竟辯稱「只是破皮而已」，他無奈痛罵「傷口都深到棉花棒頭可以插到底了，只是破皮而已嗎？懷疑人生」。
其他網友紛紛留言「超大洞的，嘴巴內很難復原吧」、「雞皮疙瘩都起來了」、「去別家牙醫先看一下，這個破太大了吧」、「這要縫了吧！好恐怖」、「那哪叫破皮？嘴巴一個小洞就很痛了」、「為什麼他沒有縫合」、「技術真差的牙醫」、「這傷口很大耶！感覺一定很痛」、「告他吧」。
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