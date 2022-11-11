快訊

今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

喝水都痛！牙醫「手滑」舌下鑽出大洞 裝傻辯：只是破皮而已

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的舌頭下方被牙醫鑽出一個超級大洞。圖擷自臉書
網友的舌頭下方被牙醫鑽出一個超級大洞。圖擷自臉書

超痛！一名網友近日去診所拔牙，醫師在破壞假牙時「手滑」，竟在舌頭下方鑽出一個超級大洞，事後卻沒有提供病人藥膏，還辯稱「只是破皮而已」，該網友痛罵「傷口都深到棉花棒頭可以插到底了，只是破皮而已嗎？」

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他近日到診所拔牙，醫師要先破壞假牙再進行手術，想不到途中卻「手滑」，不小心在他的舌頭下方鑽出一個超級大洞，他也貼出影片及照片，只見舌頭下方破了一個明顯的大洞，光是看影片就能感覺十分疼痛。

網友的舌頭下方被牙醫鑽出一個超級大洞。圖擷自臉書
網友的舌頭下方被牙醫鑽出一個超級大洞。圖擷自臉書

該網友說，醫師並沒有提供他藥膏，麻藥退了以後，他連喝水都痛到哭，直到他二度返回診所，醫師才給了他藥膏，他指責醫師為什麼第一次沒有給藥，醫師竟辯稱「只是破皮而已」，他無奈痛罵「傷口都深到棉花棒頭可以插到底了，只是破皮而已嗎？懷疑人生」。

其他網友紛紛留言「超大洞的，嘴巴內很難復原吧」、「雞皮疙瘩都起來了」、「去別家牙醫先看一下，這個破太大了吧」、「這要縫了吧！好恐怖」、「那哪叫破皮？嘴巴一個小洞就很痛了」、「為什麼他沒有縫合」、「技術真差的牙醫」、「這傷口很大耶！感覺一定很痛」、「告他吧」。

假牙 牙醫 爆料公社

延伸閱讀

影／真人版魯夫？男子拇指長12公分還能伸縮自如

第一次見面就「有感覺」 繼兄妹在各自父母婚後3年後也結婚

影／4寶媽不用上健身房就練出二頭肌 當物流司機老被質疑「長太美」

走一趟斯里蘭卡旅遊 她自創康普茶品牌年賺400萬

相關新聞

陳時中酒後牽人妻！他改編阿妹《牽手》 網：雙手借你嗨起來

媒體人「逆風的烏鴉」在粉絲專頁開酸，他改編阿妹神曲《牽手》歌詞，唱出陳時中跑攤牽手場景，歌詞末段還點名過去曾發生過緋聞爭議的「王必勝」、「璋哥」、「王八千」等政治人物，笑翻網友。

喝水都痛！牙醫「手滑」舌下鑽出大洞 裝傻辯：只是破皮而已

超痛！一名網友近日去診所拔牙，醫師在破壞假牙時「手滑」，竟在舌頭下方鑽出一個超級大洞，事後卻沒有提供病人藥膏，還辯稱「只是破皮而已」，該網友痛罵「傷口都深到棉花棒頭可以插到底了，只是破皮而已嗎？」

小資女哭三餐外食「一天吃掉500元」 網勸：低於這數字營養不夠

各位一個月餐費大概是多少錢呢？近日一位OL因工作繁忙，只能靠外食解決三餐，才發現每天餐費高達500元，驚呼「真的非常貴」，順此思考若為男性同事胃口比較好，更有可能飆到800元至1000元。話題掀起熱議，有網友表示一天500元不算多，「低於這個數字，營養會不夠」。

想開車門「鄰車停太近」爆氣 PO網後風向逆轉：黑車錯在哪？

一名網友9日在臉書貼文抱怨，一台黑色汽車車主將車停得離自己的車太近，導致2車間距過小難以開門上車，最後透過廣播通知黑車車主來移車，沒想到網友意見卻一面倒狂酸原PO，為黑車車主叫屈。

高雄人疑惑…路上見「綠燈早開」霧煞煞 市府掛保證：別遲疑

為了讓用路人在馬路上通行更安全、方便，各縣市通常會因地制宜，在特定路段設置燈號或立牌紓解交通亂象。有高雄民眾在路上發現「綠燈早開」的號誌牌卻不明所以，經過解釋才知道，原來這是交通局為提升行車效率的設計

爭鮮雙11名叫「丨丨」整桌免費...找到本尊 姊姊名叫「六六」

明天就是「雙11」購物節，爭鮮迴轉壽司推出優惠，來客只要名字有一個「丨」（音同滾）字，用餐打5折，名字有兩個「丨」字則全桌免費，沒想到竟然有人本名就叫「丨丨」，完全符合免費條件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。