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小資女哭三餐外食「一天吃掉500元」 網勸：低於這數字營養不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
對上班族而言，外食雖方便但長期下來花費不低。 圖／pakutaso
對上班族而言，外食雖方便但長期下來花費不低。 圖／pakutaso

各位一個月餐費大概是多少錢呢？近日一位OL因工作繁忙，只能靠外食解決三餐，才發現每天餐費高達500元，驚呼「真的非常貴」，順此思考若為男性同事胃口比較好，更有可能飆到800元至1000元。話題掀起熱議，有網友表示一天500元不算多，「低於這個數字，營養會不夠」。

小資女在批踢踢發文表示，因工作關係近2個月一直沒空開伙，三餐多倚靠外食，結果整理發票、記帳時，才發現「三餐外食真的非常貴」！她簡單計算自己平日餐費，早餐三明治配咖啡約85元，午餐買個雞腿便當就花了125元，晚餐簡單吃個炒飯加熱湯也花了180，偶爾再買杯手搖飲，一天花費差不多就要500元，對食量大的人外食花費恐怕更凶。

攸關荷包的話題在網路掀起討論，不少人都認為外食餐費一天500元起跳是基本，「一般500差不多」、「這樣一個月才1萬5而已，還好吧」、「台北一日500左右，無大餐」、「一天大概500～2000左右，看心情」、「不敢算」、「三餐外食真的花費比較高」、「外食真的有夠貴」、「以前真的還可以300左右，這兩年直接飆500」。

也有人表示自己只花150元至300元不等，並直指飲料就是外食族的「大魔王」，「300左右，少喝飲料可以省很多」、「之前也愛喝手搖飲，現在都自己泡茶喝，省很多」、「一天200～300，通常是吃兩餐或一餐，很少吃到三餐」、「我選擇不吃早餐，午餐隨便吃，晚餐吃好一點，這樣300左右」，但有網友警告，別為了省錢忽視健康，「一個月基本一萬五，低於這個數字，營養會不夠」。

外食 省錢

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