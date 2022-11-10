高雄人疑惑…路上見「綠燈早開」霧煞煞 市府掛保證：別遲疑

為了讓用路人在馬路上通行更安全、方便，各縣市通常會因地制宜，在特定路段設置燈號或立牌紓解交通亂象。有高雄民眾在路上發現「綠燈早開」的號誌牌卻不明所以，經過解釋才知道，原來這是交通局為提升行車效率的設計。

日前有高雄網友在地方臉書社團貼出一張攝於介壽東路的照片，可看到號誌桿上有一面藍色號誌牌寫著「綠燈早開」，讓發文者感到疑惑，不知道這代表什麼意思。有部分網友同樣不解，不過隨即有其他人解答，這是為了提醒車輛可安心左轉的設計。

其實這是高雄實施多年的道路政策，早在2016年6月，市府交通局臉書粉專就宣布在中正一路和輔仁路口試辦設置「綠燈早開」輔助標誌牌面，目的是為了減少左轉車輛的遲疑。

交通局說明，針對轉向車流量大、但受限於車道不足，無法設置左轉保護時相的路口，原本就已採取「綠燈早開」措施，但因部分駕駛不了解該設計，導致仍等待對向直行車通過才轉向，造成早開時相的時間浪費。因此，為提升保護轉向車流的效果和行車效率，才設置此輔助標誌提醒用路人。

至於何謂「綠燈早開」？交通局解釋，是指在左轉車比例大的車道先開放綠燈，此時對向車道仍是紅燈，讓車輛能夠不受對向車流影響迅速左轉，以保護轉向車的用路安全。相對的，「綠燈遲閉」則是指在兩對向綠燈同時開啟後，左轉車較多方向的綠燈延後結束。

交通局並藉此提醒用路人，只要看到「綠燈早開」的標誌，當你的行車方向亮起綠燈，「不須遲疑，依照號誌行駛就對了！」

由於仍有不少民眾反映「不知對向何時會變綠燈」，反而增添危險，因此市府後來也在部分「綠燈早開」路口裝設箭頭燈號，讓用路人可以更清楚辨識安全轉向的時間。