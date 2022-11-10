爭鮮雙11名叫「丨丨」整桌免費...找到本尊 姊姊名叫「六六」

速食店方便快速，是不少外食族的用餐選擇。其中，隨處可見連鎖店的麥當勞一直是許多民眾的心頭好，不少人都會暱稱為「麥當當」。有民眾貼出一張照片，稱自己凌晨去買宵夜的時候，拿到麥當勞推出的新設計紙袋，興奮直呼「『麥當當』這次竟然玩真的」，也因此有店員出面證實「是世足款沒錯喔！限定款不知道何時就會用完」。

2022-11-10 10:13