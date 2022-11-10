他買菜花了830元被老婆痛罵 網一看清單直搖頭：被搶了…

現今萬物皆漲，許多家庭在採買時都得精打細算。近日汐止一位男性民眾卻表示，他久違替老婆到黃昏市場買菜，共花830元買了7樣蔬菜，豈料返家後被老婆痛罵，讓他委屈問說，「有這麼誇張嗎？」不少網友一看其採買內容，不禁搖頭道「我也很想罵你！」

「這菜價有這麼誇張嗎？」一名男子在臉書社團「汐止集團」發文抱怨，他久久幫老婆買一次菜，回家後卻被老婆痛罵。他列出自己的購物內容，包括一把小白菜、毛豆、紅菜、豆苗、四季豆、4顆牛番茄、一把菠菜，外加老闆送的4根辣椒，總共830元。他表示，當下雖感覺到物價的確有上漲，但沒想太多，豈料回家後老婆直接翻臉。

汐止一名男子幫老婆到市場買菜，卻被老婆責怪菜貴了，讓他委屈問到「有這麼誇張嗎？」圖擷自Facebook

貼文一出，不少網友直言的確太貴，「830不如吃一斤羊肉」、「誇張！」、「你買貴了」、「你被搶了⋯」、「我也很想罵你！」、「買菜要跟信任的買，多買幾次就懂了」、「頂多3-4百元」。

還有民眾指出，這家售價本就偏貴，「這家暴貴！我買過一次就不買了！」、「就是這一攤超貴的！今年端午節，我讓兒子去買一顆高麗菜，一上車我問多少錢，兒子說一顆高麗菜和2條絲瓜共490！」、「上次我弟弟買一顆高麗菜400多元！一顆！直接被我轟回去退！」、「一條絲瓜、一把空心菜、一把波菜，175元，二週前先生去同一家的價格！回家被我唸好久啊⋯⋯」。

不過也有曾光顧的網友認為，該攤販雖售價偏貴但品質不錯，「這間的菜價格貴，但是新鮮，放冰箱3-4天都沒問題」、「老闆娘菜都有挑過，雖然貴，但真的好吃、新鮮，現在久久買一次」。