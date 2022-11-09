綠營推1200北北基交通吃到飽 掀網熱議：拆帳是一大問題

北北基桃生活圈共有1000萬人口，民進黨候選人提出「北北基桃首都通1200吃到飽」，方便通勤族上下班，此政策引發不同黨派的爭論，也掀起外界討論。有網友好奇「如果這項政策真的實行了，可以對機場線沿線、安坑輕軌、淡海輕軌、萬大樹林、三鶯線帶來更多益處？」

一名網友在PTT指出，民進黨提出「北北基桃首都通1200吃到飽」的交通券，先不論財政來源35億元夠不夠，以及選舉後可能翻桌不認帳的結果，「如果打破北捷、新北捷、桃捷閘門收費限制，變成一張月票跑遍三間捷運公司，感覺對於機場線沿線、安坑輕軌、淡海輕軌、萬大樹林、三鶯線都是利多，正在吵的環狀線歸還新北之後，拆帳加設閘門問題，可能也隨著吃到飽票券的改變，會不會變成不是問題了？」

對此，網友看法不一，多數人認為是拆帳問題，指出「技術沒問題，主要是拆帳問題不是技術問題」、「其實台北到桃園一趟就170元了，光是政府一天預算就爆了吧」、「雙北境內的整合1280元應該沒難度，我覺得有需求要討論的應該是機捷」、「畢竟現在月票1280元就雙北市自己拿錢出來燒，站在雙北立場當然願意讓桃園出來分擔」、「機捷連1280都入不敷出了，更何況是1200元，了不起買1280元加購機捷月票，中央補助多少之類」。

不過也有不少人支持，指出「我都開車通勤，如果北北基桃整合捷運、公車、台鐵，我也會想辦券」、「機捷轉北捷如果整合進同一張月票，利用率應該會大增」、「機捷目前是要另外買票，所以林口人搭捷運等於是買2個月票」、「我覺得機捷先加進來會比較有差，林口的機捷那段應該會有感」。