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她收集3個月頭髮「花6晚」算掉了多少？ 清算現場曝光網全跪：佩服

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友每次把掉落的頭髮裝袋子收集起來，保存3個月後，花了6個晚上一根一根排併計算一次吹髮掉落的髮量，令不少網友相當佩服。圖／ingimage
有網友每次把掉落的頭髮裝袋子收集起來，保存3個月後，花了6個晚上一根一根排併計算一次吹髮掉落的髮量，令不少網友相當佩服。圖／ingimage

一般人每天正常掉髮量大約為100根上下，實際掉髮量取決於頭髮的長度與厚度，頭髮較短或細的人掉髮量少，長頭髮則可能會掉150~200根頭髮。一名網友的頭髮有50公分長，她每次都會把掉落的頭髮裝袋子收集起來，保存3個月後，花了6個晚上一根一根排並計算一次吹髮掉落的髮量，令不少網友相當佩服直呼，「你贏了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她的頭髮有50公分長，每次洗頭和吹乾頭髮時都會掉很多頭髮，由於是長髮的關係，視覺上感覺掉很多，於是她每次都會把掉髮收集起來放在袋子裡，洗髮時掉的頭髮沒有收集，存了3個月後，花了6個晚上各2小時的時間，一一排開，並計算一次吹髮後的掉髮量大約50根，總共有3000根頭髮，並把這些頭髮綁成辮子，髮量相當驚人。

有網友收集了3個月的頭髮後，花了6個晚上各2小時的時間，一一排開，並把這些頭髮綁成辮子。圖／爆廢公社二館
有網友收集了3個月的頭髮後，花了6個晚上各2小時的時間，一一排開，並把這些頭髮綁成辮子。圖／爆廢公社二館

原po老公看到後，認為她太閒，不過，她則表示，只是想知道自己掉了多少根頭髮而已，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「我願稱妳為最閒」、「佩服」、「這是強迫症的一種嗎？」、「你贏了」、「是蠻有耐心的…」、「還以為妳在賣假髮，原來是…」、「重點6個晚上2小時，12小時在排頭髮…」、「好有毅力整理得這麼好，感覺可以拿去做假髮自己用？」、「老公說的對，但更佩服你的耐心和毅力」、「終於對三千煩惱絲有個概念」、「幫世界上的女生解惑，太有意義了！」、「終於明白了，謝謝你很執著的讓我知道」、「這種事是我從沒想過會做的，謝謝妳，讓我看到了，另一種不一樣的堅持」、「除了閒…是真的解說的很詳細耶…」、「哇靠！終於有人做這種事了！我也掉的誇張，好想知道自己大概都掉多少頭髮哦」。

有網友則表示，人每天都會掉頭髮，一天100上下都是正常範圍，長頭髮、濃髮者甚至是加倍量都屬正常，「你這平均一天才33根，加上洗髮掉的放心！都是在正常的範圍看似多其實是正常」。

掉髮 頭髮 女生

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