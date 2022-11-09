老闆抱歉了！他曝自助餐「夾菜漏洞」爽吃雙主菜 網驚：學起來月底用得到
自助餐店菜色多又可以自己挑選，受到不少人喜愛，但計價方式也常被批評是看老闆心情。一位網友想省錢又想多吃多一點，夾菜時改了一下順序，竟意外曝光自助餐的漏洞，引起熱議，但也有人分享翻船經驗，表示「這招不管用了」。
一位網友在《TikTok》分享自己買自助餐的影片，寫道「老闆抱歉，但是你家的雞塊真的很好吃」，但東西好吃為何要道歉？只見影片中的飯盒內肉排下舖滿了白飯，但下一秒，原PO拿著筷子朝白飯裡挖，一塊、兩塊、三塊…，共挖出五個雞塊，原來是原PO將雞塊藏在白飯下方，上方放一塊肉排，讓自助餐店算帳時以為單純只有白飯，未發現其中玄機，原PO就這樣賺到一份主菜。
影片曝光引發熱議，網友紛紛留言「算你狠」、「暗黑藏肉法」、「省錢高手，難怪說吃自助餐可以省錢」、「自助餐bug」、「還好吧～我都是拿空盒下面藏有兩片豬排或是一片雞排，在用菜蓋上去，忙一點的自助餐店老闆不會翻，以為是整盒都是菜，才算50或55，再加購10白飯就可以吃很爽」，讓其他人興奮喊「學到了」、「我知道自助餐怎麼吃了」、「學起來月底用得到」。
但也有人吐槽「這招已經不管用了，我家附近的那家都用夾子狂戳飯」、「我們班有人塞香腸被抓到還是要加錢」、「之前我也藏在飯底下，怎知老闆娘會用飯鏟掀飯，我被瞪，錢還多15元」、「我家這自助餐都會拿夾子去插，看過很多人被抓包。被抓到店員會一直唸，超級尷尬…」、「難怪自助餐的飯都另外結」。
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