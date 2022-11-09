他開「這款車」一天內遭警察攔查3次 崩潰問：我錯了嗎？

買車時會考慮廠牌、價格、外型及配備，現在可能要多參考一項因素了。一位網友表示，在開車回家的7公里路程中，竟被警察攔查了3次，讓他唉嘆「開C300錯了嗎」，文章曝光引發熱議。

一位網友在《爆怨公社》發文表示，自己開的車是黑色賓士C300，平日駕駛守法不違規、不超速，可能因為車型的關係，常會遇到警察攔查，「其實如果心裡沒鬼又不趕時間，給警察盤一下好像也沒什麼差…」，但當日開車回家7公里路上，就被攔查3次，運氣會不會好到太誇張了，唉嘆「開C300錯了嗎？」

貼文一出引網友熱議，紛紛留言「誰叫你這台是8+9專用車」、「對於警察來說，C300有業績的中獎率很高」、「大概就是這款車多攔幾次總會挖到寶的概念」、「跟20幾年前，警察喜歡攔查CIVIC跟Lancer一樣」。也有人建議「隔熱紙不要貼這麼黑呀」、「換車吧！C300真的太Low」，安慰原PO「小事，我開Gt 320兩個月被攔23次」。

根據《東森新聞》報導，開賓士C300為何特別容易被攔查，因為在警方眼裡這款車型好入手，很多年輕人購買，依照過往的經驗，常會找到違禁品。其實不只賓士C300容易收到警察的關愛眼神，還有賓士C250、BMW 3系列及1系列，同樣都是警察的攔查重點。