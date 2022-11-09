快訊

獨／深陷助理費風波身心俱疲 高虹安傳昨送醫住院中

北市公館東南亞戲院賣了？上市建商新美齊公告砸8.8億元買下

他開「這款車」一天內遭警察攔查3次 崩潰問：我錯了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位開賓士C300的車主發文抱怨，在回家的7公里路程上，連續被警方攔查了3次。圖擷自《爆怨公社》
一位開賓士C300的車主發文抱怨，在回家的7公里路程上，連續被警方攔查了3次。圖擷自《爆怨公社》

買車時會考慮廠牌、價格、外型及配備，現在可能要多參考一項因素了。一位網友表示，在開車回家的7公里路程中，竟被警察攔查了3次，讓他唉嘆「開C300錯了嗎」，文章曝光引發熱議。

一位網友在《爆怨公社》發文表示，自己開的車是黑色賓士C300，平日駕駛守法不違規、不超速，可能因為車型的關係，常會遇到警察攔查，「其實如果心裡沒鬼又不趕時間，給警察盤一下好像也沒什麼差…」，但當日開車回家7公里路上，就被攔查3次，運氣會不會好到太誇張了，唉嘆「開C300錯了嗎？」

貼文一出引網友熱議，紛紛留言「誰叫你這台是8+9專用車」、「對於警察來說，C300有業績的中獎率很高」、「大概就是這款車多攔幾次總會挖到寶的概念」、「跟20幾年前，警察喜歡攔查CIVIC跟Lancer一樣」。也有人建議「隔熱紙不要貼這麼黑呀」、「換車吧！C300真的太Low」，安慰原PO「小事，我開Gt 320兩個月被攔23次」。

根據《東森新聞》報導，開賓士C300為何特別容易被攔查，因為在警方眼裡這款車型好入手，很多年輕人購買，依照過往的經驗，常會找到違禁品。其實不只賓士C300容易收到警察的關愛眼神，還有賓士C250、BMW 3系列及1系列，同樣都是警察的攔查重點。

賓士

延伸閱讀

賽車起跑線？斑馬線兩側畫黃方格太吸睛 內行人曝用途

停錯啦！數台機車乖乖斜停白線內 眾傻眼：台灣駕照太好考

男騎士後背包掛「1物」眾人臉紅 老司機邪笑：你媽現在很火

買房送全新賓士！屋主3層透天開1280萬「佛系原因」曝光

相關新聞

陳時中酒後牽人妻！他改編阿妹《牽手》 網：雙手借你嗨起來

媒體人「逆風的烏鴉」在粉絲專頁開酸，他改編阿妹神曲《牽手》歌詞，唱出陳時中跑攤牽手場景，歌詞末段還點名過去曾發生過緋聞爭議的「王必勝」、「璋哥」、「王八千」等政治人物，笑翻網友。

薯條要趁熱才好吃！麥當勞女服務員被客訴躲起來哭 同事反笑翻

麥當勞女服務員被「奧客」客訴心裡難過，哭著跟同事訴苦，結果同事看到她「再怎麼難過，還是要吃地瓜薯條」的可愛模樣一直笑不停，網友不捨站出來替她抱屈及安慰「難過不忘記吃地瓜薯條」，同時指責同事很壞「怎麼可以笑得那麼開心」。

他開「這款車」一天內遭警察攔查3次 崩潰問：我錯了嗎？

買車時會考慮廠牌、價格、外型及配備，現在可能要多參考一項因素了。一位網友表示，在開車回家的7公里路程中，竟被警察攔查了3次，讓他唉嘆「開C300錯了嗎」，文章曝光引發熱議。

影城「加價10元送飲料」網友氣炸喊受騙 內行人曝原因：和拆帳有關

看電影時偶爾會想配點爆米花和飲料，但若被近乎「強迫」的方式推銷餐點，難免會造成顧客觀感不佳，近日一名網友在臉書社團「爆料公社」抱怨自己看電影時幾次被迫多拿一杯「假免費」的飲料，貼文一出引起共鳴，也有內行網友解釋影城之所以用此手法推銷的原因。

日本5度＝台灣幾度？網分兩派開戰 指「這點」比寒流更難忍！

日本國境開放後，前往觀光的遊客逐日增加，恰逢季節變化，許多人最關心的就是當地天氣溫度，避免帶錯衣服掃興，有網友好奇「日本與台灣氣溫的等級差異」，釣出過來人分享經驗，並就感受問題展開討論。

他嫌丸龜貴又普怎沒倒光？網反讚「美食街良心」：只有這家可以一戰

日本連鎖麵店「丸龜製麵」登台多年，在台灣各地開設不少分店，以品項豐富、快速美味的特色獲得民眾喜愛，不過有人愛就有人嫌，近日有網友抱怨丸龜製麵折扣少、不能刷卡，食物也普通偏下，斥「怎麼沒倒光」，勾出喜愛丸龜的食客細數優勢，反嗆「是你的問題」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。