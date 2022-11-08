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日本5度＝台灣幾度？網分兩派開戰 指「這點」比寒流更難忍！

聯合新聞網／ 綜合報導
日本濕度較低，有網友認為冬天時反而比台灣還難忍受。 圖／pakutaso
日本濕度較低，有網友認為冬天時反而比台灣還難忍受。 圖／pakutaso

日本國境開放後，前往觀光的遊客逐日增加，恰逢季節變化，許多人最關心的就是當地天氣溫度，避免帶錯衣服掃興，有網友好奇「日本與台灣氣溫的等級差異」，釣出過來人分享經驗，並就感受問題展開討論。

日本與台灣相距不遠，氣候變化略有差異，但不少人認為在同樣溫度下，氣候較乾燥的日本會比濕度較高的台灣舒適些，有網友在批踢踢發問，好奇日本氣溫5度的時候，大概在台灣哪個等級？

文章釣出過來人分享經驗，普遍表示日本氣溫5度時，體感大概是台灣的10度以上，「以前去日本溫度2度只穿一件厚外套，台灣17度以下我就要多穿了吧」、「前年四月份去九州是18度，但是走在路上穿短袖」、「12、13（度）吧，5度很舒服」、「20度吧，畢竟日本到處有暖器，台灣6度都不開暖氣，怎麼比」、「講室外就好，無風可+5度，有風就是那溫度，風強點，體感會比氣溫更低」、「台灣氣候世界最極端，最冷、最熱、最潮、地震最多，其他國家要比什麼」。

並認為除了日本體感上較舒適外，百貨商店、大眾交通工具都會開暖氣才是重點，「真的冷的國家到處都有暖氣才覺得沒多冷，反觀台灣只有寒流來才會冷」、「台灣地表最冷了好嗎」、「台灣真的挺奇怪的，不流行暖氣，開下去多舒服？以前我也覺得不需要，但有了以後回不去了」、「日本是到處都有供暖，逛一逛街上經常會有暖風幫你回血，體感就不容易冷」。

不過也有人反駁條件不同難以比較，且日本濕度低，冬天反而比台灣更不舒服！「台灣沒有比較冷」、「台灣根本小case，去過冬天的日本」、「日本冷的比較痛苦，鼻子超痛」、「在日本乾冷比台灣寒流更不舒服，濕冷只是冷，乾冷不只冷，皮膚鼻腔超痛像有刀在刮，不開加濕器真的很痛苦」、「不能比阿，光是濕度不一樣整個感受差很多」、「看情況，上次去KIX（關西國際機場）出來氣溫6度＋鹹濕海風吹到我快死掉」、「日本很大欸」。

日本 寒流 低溫

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