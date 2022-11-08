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廣發傳單要置店家於死地？唐寶寶母喊冤：沒不讓老闆講話

世代差異？唐寶寶事件臉書、Dcard風向對立 網曝其實這原因

聯合新聞網／ 綜合報導
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而報警，引起軒然大波。圖為炸物示意圖。報系資料照片
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而報警，引起軒然大波。圖為炸物示意圖。報系資料照片

唐寶寶事件延燒多日，一位媽媽爆料唐氏症兒子去鹹酥雞攤買炸物，因為忘記帶錢「付不出40元」遭老闆報警處理，媽媽怒轟老闆欺負人沒有愛心。貼文曝光後，網友聲援媽媽，肉搜老闆並怒刷一顆星，店家停業中，老闆也透過友人發文討饒，說自己已經兩天吃不下睡不著，希望網友別再公審他及家人。

有位Dcard女網友認為從唐寶寶事件可以看出世代差異，她分析臉書網友一面倒噓店家，都覺得老闆為了40元報警太超過，沒有同理心。而Dcard留言卻是大逆風，認為買東西付錢天經地義，不應該因為對象是唐寶寶就道德綁架。她質疑，「真的是大學生比較沒有同理心嗎？」

原po表示，論理來說，「老闆報警我覺得是對的，不管今天是小錢大錢，不管40塊400塊，都應該報」。但論情來說，「對於一個特殊的客人來說，應該有更好的解決辦法，例如請他押證件、押東西或者請他聯絡家人等等」。

原po指出，店家也沒有公布監視畫面，沒辦法很果斷的說老闆有問題。而FB的使用者25～60不等，年齡層較高，多半認為「才40塊而已計較什麼」、「這店家格局太小」，但Dcard網友平均使用年齡層是18～26較年輕，大部分都是可憐店家或者持中立立場。

有網友認為因為情緒勒索，「FB老人居多，他們擅長情勒，Dcard年輕人居多，很多人都被老人情勒過，遇到情勒的事情，先打再說」。也有人覺得是社會化的關係，「不是世代差異問題，是思考成熟度的問題，低卡的年齡層普遍較低，也就是所謂的『社會化程度較低』，而FB上很多人都是出社會一段時間的社會人士，可能早已經歷過類似的事件，因此能有較多同情心，某些人是要經歷過類似事件才能有同理心的」。

也有人認為是Dcard匿名的關係，「不覺得跟年齡有關，純粹FB牽扯較多人際關係鏈，大家都想呈現自己的人設是溫暖的好人；Dcard匿名程度高，隨便放炮也沒人知道」、「其實是因為Dcard是匿名論壇吧，很多Dcard使用者就喜歡逆風或偏激發言，純粹發洩這樣特別爽的感覺，也不一定是真心這樣想」。

唐寶寶 鹹酥雞

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