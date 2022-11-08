新人問公司聚餐「怎樣才能不失禮貌提早走」 網喊做這件事就對了

很多公司為了凝聚員工感情，都會固定有迎新送舊或部門聚餐。雖然是聚餐，不管是公司請客還是各自出錢，因為吃飯對象是長官和同事，仍然有壓力。很多員工都表示，並不喜歡公司聚餐，「明明這是我的下班時間，為什麼還要繼續陪笑臉應酬長官同事？」

有位網友在爆廢公社二館提問，自己是才報到半個月的新人，公司最近有聚餐，想問有什麼方式可以「不失禮貌的方式可以提早落跑」，引起熱烈回響。

網友推打疫情牌，「一直咳，一直咳，咳到他們心寒」、「乾咳兩聲，說喉嚨超痛」、「咳二聲說喉嚨不舒服怪怪的！保證馬上趕你走」、「說家裡有人確診了」。

也有人認為「請客就對了」，「把單結了！除了沒人管你是不是先走，還會獲得好感喔」、「我先去結帳，你們慢慢吃」、「就先結帳，說有事先走了，讓同事開心又不失禮貌！」。

也有人突破盲腸，「你想太多了！根本不會有人注意你！才半個月什麼咖啊」、「有沒有想過，其實你沒這麼重要，邀請你一起去單純是基於禮貌，他們也在等你走，這樣比較好評論你」、「沒事，你是男的，沒人在意」。