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北市40年公寓4500萬賣出！全家財富自由要移民義大利 網狂勸：沒想像美好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友爸爸在義大利買的別墅。圖擷自Dcard
網友爸爸在義大利買的別墅。圖擷自Dcard

你想移民嗎？近日有名男網友在論壇Dcard分享，爸爸要帶全家一起移民到義大利，在當地享受下輩子的人生，原po也可以在歐洲隨處走走開眼界。不少人直呼羨慕，但也有住過義大利的網友提醒：「你去了才會知道台灣有多方便。」

網友昨天分享，下班回到家後，爸爸突向他表示，目前在台北市住的40年老公寓有人願意用4530萬元買下，並要他趕緊收拾行李，下個月內要搬走，爸爸說，房價準備開始崩跌，要趕快脫手，趁現在歐元便宜購屋移民，到義大利過下半輩子、享受人生，而且還可讓原po在歐洲開眼界。

爸爸抱怨，台灣的房子小又老又貴，到處都是鐵皮屋，寸土寸金的台北市容卻跟越南沒兩樣，汽車價格也是國外的兩倍、稅亂收、年輕人低薪沒未來、勞保要倒了、政府爛、對岸也可能打過來，為什麼要待在台灣？原po則認為台灣的優點只有健保好用、便利商店方便。

網友的爸爸也已買下位在羅馬的3層樓別墅，室內空間46坪，外加93坪的室外空間，有游泳池、大草坪。他心動馬上答應移民，而且爸爸每年有接近170萬的股息可領，讓他們一家人在義大利即使不用工作也可輕鬆過生活。

不少網友看了直呼羨慕：「爸爸有缺會義大利文的小孩嗎」、「欣賞你爸爸這種說到做到的」、「請問有缺台傭嗎？不收費」。不過也有「過來人」分享經歷，直言義大利沒想像中美好：「去了才會知道台灣有多方便️，隨時都有飯吃，銀行或公部門辦事超快服務態度又周到，也不用擔心包包會被偷」、「跟義大利行政機關打交道真的會腦中風」、「尖峰時間進城的交通非常恐怖」、「冬天每個月電費瓦斯暖氣費可能都要到5萬，收到帳單不要昏倒」。

義大利 移民

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